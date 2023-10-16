《基金》以巴衝突擴大 長天期債券ETF翻紅

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】近期市場關注以巴衝突擴大，上周市場資金明顯轉入債市。今早台股開盤重挫逾百點，而台股掛牌的債券型基金獲資金挹注，長天期的債券型基金也呈現走揚。包括國泰20年美債(00687B)、富邦美債20年(00696B)、元大美債20年(00679B)、復華20年美債(00768B)、中信美國公債20年(00795B)、永豐20年美公債(00857B)等全面翻紅。

國泰10Y+金融債ETF(00933B)基金經理人鍾郁婕表示，以本次以巴衝突來說，因以色列與巴勒斯坦並非產油國，且觀察其他中東產油國的反應，多數國家主要公開呼籲以巴雙方克制，並未有明顯支持某一方的舉動，預估較不會發生過往聯合減產而導致高油價的情況。目前來看，市場主要將衝突視為區域性事件，較難發展成全球性的影響，故目前評估對金融市場的影響有限。

鍾郁婕指出，甫公布的美國9月消費者物價指數(CPI)年增3.7%，略高於市場預期的3.6%，主因汽油價格和住房成本大漲，但排除波動性較高的食品和能源價格後，核心CPI年增率自前月的4.3%降至4.1%，創下兩年來最小增幅，符合市場預期，數據顯示美國通膨維持降溫趨勢。

此外，近期聯準會官員發表鴿派談話，包含聯準會副主席傑佛森暗示，美國長期公債殖利率上升可能會阻止Fed進一步上調短期政策利率，並讓金融市場取代Fed正式的貨幣政策舉措；亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克也表示，除非前景發生變化，否則聯準會不必再度升息。通膨數據與鴿派言論降低11月聯準會升息機率，10/12FedWatch顯示，11月利率會議按兵不動機率達88.2%。

在升息循環尾聲成市場共識下，債券殖利率加速反應升息尾端點位，彭博10年以上投資級金融債指數殖利率10/3衝上6.61%歷史相對高位，價格則來到歷史相對低點的進場甜甜價。據過往數據觀察，當指數殖利率突破5.5%時進場投資，持有3個月、6個月、1年、2年的報酬率分別為2.4%、4.7%、9.5%、19.6%，持有3年報酬率更高達35.1%！