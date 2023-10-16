投信投顧公會112年大專院校 之共同基金巡迴講座暨校園徵才開跑

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為協助大專學子及早建立正確投資理財觀念，以奠定未來生活規劃的良好基礎，投信投顧公會於去年開始辦理大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」，宣導以「共同基金」為主之理財知識，獲17所大專院校熱情參與，共辦理23場次講座，為持續宣導共同基金正確理財觀念，今年度投信投顧公會將持續結合所屬的投信及境外基金總代理人會員公司，包括統一投信、合庫投信、中國信託投信、日盛投信、富蘭克林投顧、群益投信、復華投信、富邦投信、第一金投信、國泰投信、貝萊德投信及元大投信等，再度舉辦大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座暨校園徵才」活動，期望能讓更多校園師生瞭解共同基金商品以及定期定額投資技巧，另，為協助有志於投信投顧產業就業之大專學子，也同步辦理校園徵才活動，期望能對國內金融教育工作以及大專生就業服務投注一份心力。

投信投顧公會理事長劉宗聖表示，在投資過程中，「時間」是最重要的因子，對於年輕族群來說，及早建立正確的基金投資觀念有助於把握時間複利在理財中的優勢，而在各類投資工具中，共同基金具備投資多樣化、專業管理、流動性高、便於小額投資人參與等特色，是十分適合投資入門者且可納入長期理財規劃的金融商品之一，而定期定額投資方式因為門檻低、可以降低擇時風險等優點，更是值得介紹給投資入門者的好方法。

為讓更多學生及早認識共同基金的投資優勢，透過正確的投資觀念來累積人生的財富，投信投顧公會今年度持續舉辦大專院校巡迴講座，預計於今年底前巡迴全省16所大專院校舉辦18場次講座。

首場大專院校巡迴講座已於10／6在銘傳大學金融科技學院開講，由統一投信專業團隊擔任講師，鼓勵同學們要把握「年輕」的優勢，並以淺顯易懂的方式讓同學了解如何透過投資基金成就財富自由，現場吸引超過800名學子參與。後續也將在明志科大、臺中科大、屏東大學、中興大學、聯合大學、朝陽科大、南臺科大、健行科大、嘉義大學、暨南大學、靜宜大學、真理大學、台南應用科大、臺北商業大學、宜蘭大學等學校舉辦基金理財講座，竭誠歡迎對共同基金投資有興趣，有志及早做好人生各階段理財規劃的學生積極、踴躍參與。

另外，鑑於金融科技的日益蓬勃發展雖帶來便利，但也為少數不肖金融詐騙份子製造了機會。投信投顧公會除於官網設置反投資詐騙專區，協助民眾辨識合法業者及非法詐騙外，也不斷透過各種管道宣導與提醒投資人注意投資詐騙，這次巡迴講座除了推廣共同基金理財觀念，每場次也都加強宣導「反金融投資詐騙」，包括每場講座之前播放宣導短片，現場也貼上海報，提醒同學們對投資詐騙多加警戒與留意。