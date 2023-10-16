港《施政報告》25日揭曉 港媒曝：部分部門擬改組合併

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香港特首李家超將於25日發表新《施政報告》，刺激房市股市、鼓勵生育、提升治理水準等範疇料成重點。港媒今透露，港府今年將提出進一步完善治理體系，除計畫設置新架構，包括成立「宣揚中華文化辦公室」、「新型工業化辦公室」等，部分現有部門更會改組合併，理順分工及提升效能。

香港《星島日報》16日報導，李家超2022年7月上任後，即提出成立4個小組，以應對跨代貧窮、地區環境衞生、公營房屋供應及土地房屋統籌。據悉，政府內部檢視成效後，認為成立小組及辦公室，有助高層統籌、加快決策及執行，新《施政報告》會提出進一步完善治理體系，在不同領域推行；部分部門則因應性質、權責而改組合併。

消息透露，當局計畫新設立「宣揚中華文化辦公室」，以不同形式弘揚中華文化，堅定文化自信，並強化香港文化硬實力及軟實力，向世界展示中華文化影響力。

報導指，2022年《施政報告》提出推進「再工業化」，包括設立「工業專員」，專責統籌和督導「再工業化」的策略工作，協助製造業利用創新科技升級轉型。消息指，政府計畫再進一步成立「新型工業化辦公室」，加強推動先進製造業高端化、智能化及綠色化。

大陸全國港澳研究會顧問、特首政策組專家組成員劉兆佳表示，過去「部門主義」根深柢固，少從整個政府角度制定施政方針及發展方向，本屆政府則著力加強中央領導統籌，定下重點施政目標，新設的兩名副司長實際上要快速統籌協調，督導不同部門通力合作，有實際需要。

劉兆佳認為，現階段設立多個小組非疊床架屋，但香港面對的問題只會越來越多，包括外圍經濟環境差、財政赤字問題嚴重，考驗政府施政能力。他又指，大陸支持香港成為中外文化藝術交流中心，領導人也多番強調弘揚中華優秀傳統文化，香港可利用「一國兩制」優勢協助國家推廣，說好中國故事。