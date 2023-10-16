龔明鑫：對今年經濟成長率1.5％上下保持信心

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

行政院主計總處預估今年經濟成長率為1.61％。對於立委關心今年經濟成長率是否下修，國發會主委龔明鑫16日指出「在1.5％上下保持信心」。他也說，景氣燈號部分，最樂觀在9月就會脫離藍燈。

龔明鑫16日赴立法院經濟委員會報告國發會及所屬單位113年預算，並備質詢。不少立委關心經濟成長率跟景氣議題。

經濟成長率部分，龔明鑫說還是有信心今年會超過1％，估計是1.5％上下。他並分析，出口部分因為過去基期比較高，有存貨去化問題，而終端市場存貨去化慢慢告一段落，復甦有程序跟其節奏，一定是從終端市場開始，IT逐漸去化完成，惟往上游，零組件廠商跟設備商，還有金屬工業都會晚一點。現在看到9月出口已經轉正，製造業採購經理人指數（PMI）也上了50點，是正向發展。

龔明鑫也說，經濟成長除了反映在外銷，主要在製造業外，台灣服務業現在表現也很好，消費成長也還在創新高，甚至比疫情前更好。

對於IMF預估我國今年經濟成長率僅0.8％，龔明鑫認為IMF過去預估台灣經濟成長率就是偏低，最離譜在2020預估-4％，結果最後是逾3％。

針對景氣燈號連十藍，呈現低迷的情況，龔明鑫說，比較有把握第4季變燈，最樂觀是9月份看有沒有機會。目前9月份出口已經轉正，現在景氣燈號是15分，離變燈的17分有兩分差距，國發會正在蒐集資料做觀察。