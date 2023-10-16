《通網股》宏達電全方位進攻 打造XR及VIVERSE生態圈

【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)在digiBlock Taipei台北數位園區舉辦全球首場「2023 VIVE & VIVERSE開發者暨生態圈應用大會」，帶來一系列XR和元城市商業新應用、七大VIVERSE及VIVE SDK革新，還有顛覆影視行業流程的VIVE Mars CamTrack，展現了宏達電持續擘劃完整VIVE & VIVERSE生態圈的決心。

宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，宏達電致力於實現VIVE Reality願景，持續完善VIVE及VIVERSE的各個層面，實現更自然且更自由、完美融合於空間之中的高度真實感沉浸體驗。宏達電積極因應市場需求的不斷變化，持續開發創新和實用的消費性及商用產品，以滿足用戶的需求與想像。同時，VIVERSE生態圈應用正不斷地擴展，現已廣泛應用於教育、醫療保健、娛樂、藝術和文化等多個產業領域。期待建立一個多元而豐富的XR和VIVERSE生態圈，帶來更多驚艷的體驗和無限的可能性。

本次會中揭示「VIVERSE獨家渲染串流技術－Polygon Streaming」，即使在大型的3D場景下也能享有流暢且高畫質的精緻視覺體驗。透過模組化方式，為企業用戶提供創新且快速導入的「商用元宇宙解決方案－VIVERSE for Business」以及「AI驅動的 VIVERSE 智慧空間體驗」。會中並深入探討VIVE SDK各項感知與體驗套件，包含「全方位動作捕捉技術」、「MR多人混合實境互動體驗」、「聲音實境化套件」，在場景感知、聲音實境化、動作捕捉及MR 環境下實現多人的互動體驗上都帶來重大的突破。

另外，此次大會帶來豐富的元宇宙生態圈應用示範，VIVERSE總經理暨內容及平台總裁林俊吳於演講時表示，VIVERSE帶來一個開放且多元的元宇宙生態系，以及其與全球合作夥伴和開發者共同成長的承諾，他強調，VIVERSE正以嶄新方式觸及消費者和企業用戶，持續推動生態圈發展，為各行業帶來更多元化應用。