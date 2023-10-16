一帶一路10週年：轉折與收縮

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2013年，中國國家主席習近平提出「絲綢之路經濟帶」倡議與共同建設21世紀「海上絲綢之路」，拉開「一帶一路」帷幕。10年過去，原本豪情壯志的對外輸出基礎建設計畫，早已開始收縮並盤點，內涵也已出現轉折。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於10月17日至18日在北京舉行。中國外交部遲至峰會召開前的一個禮拜才公布具體時間，官方的宣傳亦不慍不火。

這與2013年提出「一帶一路」時形成一強烈對比。當年，剛成為中國最高領導人的習近平在秋天出訪中亞四國與印尼，分別提出的「絲綢之路經濟帶」倡議與共同建設21世紀「海上絲綢之路」，「一帶一路」就此誕生。之後，如大筆一揮的「一帶一路」兩條路線的地圖被世人廣為所知。

中國能夠寫意地豪邁一揮擘畫「一帶一路」的藍圖，與當時中國經濟發展與其樂觀看待國際局勢有關。彼時，中國超越日本成為世界第二大經濟體，在2013年的前後幾年的國內生產毛額（GDP）成長率（從2010年到2014年）至少都有7%；美中關係也未如現在緊張與詭譎。

不過，這一美好的前景與局勢在倡議推出5週年時開始改變，直至現今已推出了10年，國際局勢的變化與周邊國家內政的複雜、中國經濟的放緩，讓這一大戰略早已走往收縮與盤整的方向。

2018年8月，也就是這一倡議提出的5週年上，習近平在一座談會上說，過去幾年共建「一帶一路」完成了總體布局，繪就了一幅「大寫意」，今後要聚焦重點、精雕細琢，共同繪製好精謹細膩的「工筆畫」。

也就是在這時，描述中國繪畫的兩種筆法：豪情揮灑的「寫意畫」，與細膩精湛的「工筆畫」，成為官方描述「一帶一路」政策轉折的意涵。現在官方盼以「工筆」的技巧，對於一帶一路更為講究「細緻」與「細膩」。

中國人民大學國際關係學者時殷弘接受中央社訪問時指出，習近平在2018年8月提的工筆畫，是進行「一帶一路」以來的最重要指示。

這位北京知名的國際關係學者說，「工筆畫」的核心含義，是要根據實際情況仔細觀察，仔細分析，具體規劃，具體商議，「不能做毛躁的事情」。這一兩年開始中國政府已經不願往「一帶一路」項目上依舊大投錢。即使投錢，也是暫時主要為清理債務、減少前期投入帶來的損失。

這反映在中國的投資計畫上，根據德國之聲引述復旦大學綠色金融研究中心的統計，「一帶一路」在2017年的時候基本上已經達到頂峰，在此之後的投資差不多只能達到那時的65%水平。包括項目規模也明顯縮小，平均投資規模在3.92億美元，比2018年的水平低48%。

時殷弘指出，中國把更多的注意力、思考力、宣傳力等投放在了「一帶一路」沿途國家，特別是發展中國家，而沒有充分注意到中國與它們之間有遠比一度設想的更複雜的關係。

他說，此外，周邊情況越來越複雜和具挑戰性。「如果說改善周邊外交就主要押寶在『一帶一路』上，那麼多半不會成功，因為周邊情況越來越複雜和具挑戰性的原因很多」。

時殷弘分析，中國在戰略領域上有兩個事最優先，即台灣問題與處理對美關係，可能還包括東海問題。「兩個優先不會變，都要花不少錢。還有這兩個優先還引起反彈，如美國與其盟國也增加國防開支和強化備戰，有需要我們應對。『一帶一路』相對來說排序就比較靠後了。」

「中國的一項基本現實是中國經濟10多年來緩慢走低，財政收入逐漸減少」，時殷弘表示，「外部環境則美國這麼壞，而且美國後面跟著不少盟國和戰略夥伴。在這種情況下，哪個最重要？國內經濟、金融爭取穩中求進」。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎告訴中央社，經濟放緩下，支出與投資很難一直支撐，北京對「一帶一路」進行了一些調整。「一帶一路」本身就是一個風險高的開發計畫，回報率較慢，如同冷戰時期美蘇要拉攏他國，也是將大筆款項投在不同國家，但成效不一。

莊嘉穎觀察，最近看到中國做了調整，不會像以往那麼大規模投入，會比較有選擇性地去推動。比起傳統的基礎建設，中國更希望在電子通訊的基礎建設下功夫，能夠降低風險，戰略上也較有保障，選項會較為小心。

莊嘉穎表示，北京願意這樣做需要承擔風險，有些成功，但也有未能達成預期的效應，這也很正常，「因為本質就是這個樣子」。