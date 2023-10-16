「2023時代騎輪節」登場 吸引逾5,000名車友一同挑戰

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由臺中市政府運動局、臺灣運動休閒健康發展協會、TIMEDIA時代社群行銷、環航複合材料股份有限公司共同主辦的「2023時代騎輪節」，於昨（15日）登場，超過5,000名的車友上午6時在臺中市政府前廣場開騎，現場逾五千位車友共襄盛舉，連知名藝人江宏恩、段慧琳，網紅Kol-Carlos、邱個(SBD)、夏美、黃文忠、公路車小馬、潮猿宮主、曾晴、舒舒、陳小度等多位知名單車界的網紅與車友一同挑戰。

已邁入第八屆的時代騎輪節，一直是全台最大的單車活動之一。今年活動路線由臺中市政府前廣場出發，穿越台中綠肺之稱的「臺中中央公園」， 並重回濱海橋，「高美濕地」新打卡地標景點，騎乘在「風車大道」遠眺海岸天際線，及單車好手必騎的「藍色公路」，也安全封路的讓車友們自我挑戰大腿肌極限，享受臺中獨有的在地之美。

時代騎輪節已是臺灣自行車活動的年度盛會之一，每次舉辦都吸引大批車友搶先報名，今年並特別舉辦推薦車友一起騎抽獎活動，只要推薦車友報名成功，即可獲得IPHONE抽獎資格，不但可以一邊享受騎乘單車的樂趣，還有許多豐富大獎等你抽。活動現場還有曜越單車、聖和汽車（雪鐵龍 CITROEN）、One Cool Sports 玩酷國際、正新輪胎等知名廠商。會場除了有各種展示外，民眾也能到攤位上體驗試乘，或是參加闖關遊戲，享受一個不一樣的單車嘉年華。

台中市政府運動局表示，臺中市天氣候宜人，是全國宜居城市榜首，也是辦理體育活動的首選，吸引各體育團體於台中市舉辦多項單車活動；今年已成功舉辦萬眾騎BIKE、紐崔萊i健康心騎日，捷安特自行車嘉年華活動，接下還有大台中單車逍遙遊暨單車成年禮、踩動山海樂活單車嘉年華活動等多場單車活動，鼓勵市民一起健康動起來。

主辦單位之一的環航複合材料股份有限公司執行長蔡唯心表示，辦理時代騎輪節以來，看到越來越多的車友加入騎乘單車的活動，讓越來越多人喜愛單車運動，支持著時代騎輪節，也是鞭策著我們必須持續進步的目標。TIMEDIA執行長林毅展則表示，臺中是一座非常美麗的城市，而自行車是探索各種驚奇的最佳方式，期待各位車友們，透過待會在騎乘中與自己對話的過程，可以找到面對未來更多挑戰的那個更勇敢的自己。