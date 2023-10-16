10／16盤中熱門焦點股

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今（10/16）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）前7月EPS達3.06元 倫飛除權強攻漲停

軍工規NB廠倫飛(2364)今天除權，配發2.5元股票股利，早盤股價跳空漲停至136.5元。

倫飛今年上半年稅後盈餘為0.63億元，EPS達2.54元；7月單月獲利0.13億元，EPS為0.52元；累計今年前7個月，倫飛稅後盈餘為0.76億元，EPS達3.06元。

近兩季在受惠亞太區新客戶訂單及新產品出貨助益下，帶動倫飛業績增溫，第三季營收並以逐月走升、維穩年成長態勢，來到2.54億元，但相較於往年的表現，仍算處於相對高檔，累計前三季營收7.87億元，亦為近11年來同期新高。倫飛對下半年展望審慎樂觀，後續亦將以穩健步調、持續爭取業務機會。

倫飛商業模式中，自有品牌Durabook占比達75%，ODM/其他占比25%；產器主要應用市場包括：軍事國防、公共安全(警察消防救護)及危險工業(公共資源、石化、食品)；銷售模式有標案和零售。今年上半年營收中，亞洲占比達36.9%、美洲26.6%、歐洲35.8%。（時報資訊 任珮云）

（2）集邦估DRAM在Q4看漲 華邦電仍重挫

集邦科技看好DRAM、NAND Flash均價第4季起全面上漲，但記憶體大廠華邦電今日（16）卻不漲反跌，日前宣布將啟動現金增資，每股價格22元，明日為最後過戶日，三大法人在上周五同步轉賣共4512張，今日賣壓延續，開低殺低重挫逾8%，跳空跌破26元，失守5日線、月線與季線關卡。

集邦最新報告指出，DRAM、NAND Flash均價第4季起全面起漲，由於廠商持續減產，庫存水位下降，加上原廠不願再讓價、DDR 5導入率提升等因素帶動，單季合約價漲幅約3~8%，集邦預期此波漲勢是否延續，將視供應商減產策略、實際需求回溫程度而定，而最關鍵的是通用型伺服器領域。

隨著記憶體產業回溫，華邦電成為第一家啟動現金增資的記憶體廠，本月初公告現增每股價格為22元，發行總張數20萬張，若全數募足，可募集44億元資金，用來購置節能及製程提升相關設備。現金增資認股基準日為10月22日，明日（17）為最後過戶日，周二（18）為停止過戶起始日。

華邦電自5日公告現增以來，股價上揚超過1成，上周四一度攻上29.1元，站上今年8月初以來新高，但也因此擴大現增折價幅度，一度折價超過2成，上周五股價自高點回落後，今日再度湧現強大賣壓，以27.7元盤下開出，盤中跌幅擴大至逾8%，低點下探25.9元。（非凡新聞）

（3）盤中熱門焦點股：

1.中石化(1314)：調整銷售策略、積極擴大市占，9月營收寫下16月高，外資連2買點火，放量大漲半根停板，站上波段高。

2.中工(2515)：看好AI園區售出營運進補，多方續攻走高逾8%，改寫16年高價，成交量爆衝逾11萬大張。

3.佳龍(9955)：息稅折舊攤銷前盈餘今年拚損平＋國際金價勁揚，今早放量觸漲停價25.1元、收復半年線。

4.華紙(1905)：擬於Q4調漲文化用紙、特殊用紙內外銷報價，漲幅約5％～10％，盤初爆量快攻漲停23.85元，飛過5日線、月線。

5.矽統(2363)：有望迎接旺季補貨潮，挹注營收，近五日獲法人買超4.3萬張，連日噴出大漲，盤初一度續揚3%寫波段高，人氣不墜。

6.倫飛(2364)：轉型強固型電腦廠有成，下半年審慎樂觀，外資連買相挺，2.5元配股今日除權，股價火速攻漲停，大步邁向填權路。

7.華邦電(2344)：今日除權首日，開盤參考價28.35元，盤初報量重挫逾7.5%，短均盡失。

8.榮成(1909)：9月轉盈+產業吹漲風，盤初放量揚升近4%，躍過月線。

9.世紀鋼(9958)：9月營收12.45億元，月增3.25%、年增37.91%，前三季年增51.96%，優於同業，加上綠電題材護持，盤初股價逆勢收復5日線。

10.江申(1525)：名列新台幣貶值受惠股，盤初多頭續催油門，拚上季線。

11.裕隆(2201)：電車+裕隆城等利多題材添馬力，盤初一度衝高至88.1元，惟短線漲多反壓增強，股價翻黑。

12.台積電(2330)：10/19法說將登場，法人圈對Q4財測看法分歧，悲觀者看壞季減5~10%、偏中性看季增減2~3%、外資普遍看好季增7~10%，盤初股價回跌10元，退出5日線、季線。

13.力積電(6770)：赴日設廠傳落腳三重縣，就等當地官方補助案拍定，盤初逆勢越過季線慶歡。

14.金麗-KY(8429)：股價自7月初一波下滑後，已於低檔橫向整理近2個月，今早多頭反撲，噴量觸及漲停10.95元。

15.弘煜科(6482)：新遊戲日本上市，推升9月營收創新高，盤初帶量觸及漲停49.2元，盤中漲幅縮減至約4%。

16.廣達(2382)：營收不如預期，遭到法人提款，近五日外資倒貨2.7萬張，早盤小跌1%，力守220元。

17.緯創(3231)：AI伺服器廠揮軍OCP峰會，黃仁勳本周來台有影，惟遭法人偏空操作，股價震盪探前低98.2元。

18.力致(3483)：9月營收創同期高，內資連買相挺，一度逆勢強彈至159.5元，穩在五日線之上。

19.高力(8996)：法說後利多出盡，遭外資反手賣超逾4千張，上周五重摔跌停，今日續殺逾8%，失守月線。

20.世芯-KY(3661)：獲外資初評買進，目標價高喊3,270元，刷新外資圈新高，受累大盤重挫跟跌，跌落5日線。

21.上詮(3363)：光通訊火熱，股價衝高83.4元，改寫歷史高。

22.光聖(6442)：受惠矽光子CPO題材，盤初一度勁揚逾4%。

23.台塑化(6505)：以巴衝突帶動油價強彈，早盤股價走揚。

24.永捷(4714)：亞、奧運陸續登場，拉貨力道回溫，股價走揚逾4.5%。

25.定穎投控(3715)：台股早盤拉回百點，漲多就是最大的利空，開盤後下殺半根跌停板。

26.云辰(2390)：受惠疫苗開打挹注高端轉機浮現，量價齊揚，一舉拉高5%。

27.汎銓(6830)：9月營收創歷年同期新高，147元形成支撐激勵多方反攻，150元門前震盪。

28.精星(8183)：電動車陸市給力，Q4業績戰高，一度逆勢走揚2.5%再創高。

29.華航(2610)：外資大出貨，早盤低點探到20元，跌幅高達4%。

30.山富(2743)：基本面、技術面皆偏多，惟戰爭因素市場縮手，大跌近6%。

31.精測(6510)：積極布局AI市場，今早股價續揚，相對大盤抗跌。

32.金益鼎(8390)：以巴衝突加劇，上周五期金彈漲逾3%。開盤即站回月線之上，股價再現5字頭。

33.日月光投控(3711)：三大法人連3買不敵ADR收跌2.54%，早盤帶量跌破5日線。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）低軌衛星商機展望佳 昇達科開低走高

昇達科（3491）周一開低震盪走高，在市場看好衛星通訊未來發展下，激勵該股逆勢登高，迄上午10：45的市價暫報173元，勁揚4.22%。

公司第三季業績與第二季相當，當中較受關注的低軌衛星營收在第三季貢獻較上季大幅增加96％，其中，9月低軌衛星產品出貨額也是第三季單月最高，約占當季該項產品出貨金額的46％。

昇達科表示，低軌衛星產品上半年雖有客戶進度延遲的影響，但近期已有大客戶就後續的產能規劃進行討論，雙方已商議好明年度的訂單與產能需求配合模式。

昇達科9月合併營收為1.21億元，月增8.36％，第三季合併營收為3.76億元，和上季相當，不過，市場看好該公司未來在低軌衛星的出貨展望。

市場法人指出，昇達科為Amazon Kuiper衛星籌載關鍵天線元件供應商，法人圈推估該公司也將在接續幾年中獲得逐年增長的大單挹注，來自低軌衛星的營收比重可望持續拉高並達合併營收的3至4成，毛利率預期也將隨之攀升，獲利將呈倍數成長。(工商時報 張瑞益、數位編輯)

（5）景氣觸底 璟德趨堅

高頻整合元件廠商璟德（3152）周一開低震盪趨堅，逆勢守穩榮面，迄上午11：01的市價暫報214元，上漲2.64%。

璟德今年元月營收恰守住1億元大關，之後即逐月向上緩步走高，但復甦跡象並沒預期那麼樂觀，至9月的營收也僅1.36億元，與最高峰單月營收約2.86億元，仍相去路甚遠。

不過，今年上半年EPS，分別是首季的0.63元及第二季的0.93元，多呈穩步登高趨勢，預期Q3的高毛利產品出貨增溫與新台幣貶值挹注匯兌收益利基下，獲利仍有望緩步向上成長，只是成長幅度沒那麼耀眼。

技術面觀察，該股今挑戰月線，短線氛圍偏多，但本益比偏高，與股息殖利率預期相對偏低，追價宜存風險意識，介入宜做好上檔的停利點及拉回的停損點的心理準備。（工商時報 數位編輯）

（6）黃金強彈 「金三角」1漲停、2強攻

由於中東戰爭危機一觸即發，大量的難民將出逃，使避險的黃金價格上漲逾3%，且跳升至1900美元大關，金價走高也反應在台股相關個股上，佳龍(9955)今一馬當先一度衝上漲停板，盤中漲幅維持8%；金益鼎(8390)受惠金價走高踢一腳，又回到50元之上；光洋科(1785)漲幅在2%以上，相對今日台股大跌逾百點，三檔個股形成抗空「金三角」。

美股上周五以科技股跌幅最重，空方勢力吹向台股，台積電(2330)開盤價為546元，下跌7元，半導體族群、AI概念族群領跌，金融鋼鐵航運等主要傳產類股偏空，大盤指數跌逾百點，5日線、季線同步失守，回防16650點。黃金避險功能再度發威，金價可望突破1900美元大關，相關概念股跟著鍍金，今日佳龍觸及漲停，金益鼎、光洋科皆有2~3%的漲幅。

以巴衝突有擴大趨勢，台股16日一開盤就重挫百點。金管會主委黃天牧強調台股基本面強，對我國資本市場有信心。台股跌破季線，國票投顧表示，美股財報季剛揭開序幕，台廠第三季的季報亦陸續出爐，績優股可望逐漸成為市場的焦點，現階段可留意佈局機會，看好短線震盪過後，盤勢還會向上再攻。（時報資訊 張嘉倚）

（7）黃仁勳果現身夜市 AI「主角」換人做了

昨日傳出輝達創辦人黃仁勳低調現身寧夏夜市，為AI概念注入活水，部分指標股開低翻揚，近期噴發連飆的大黑馬矽統(2363)日K連4紅再衝波段高49.3元，激勵IC設計聯發科(2454)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、信驊(5274)、M31(6643)、威盛(2388)、智原(3035)等率先翻紅走揚，唯人氣一軍廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)等仍震盪走疲，待多方援助。

輝達創辦人黃仁勳今年五月旋風訪台，帶動AI相關族群剽悍大漲，傳本周將再度訪台，將參加鴻海科技日及拜訪關鍵供應商，本次雖然沒有公開行程，但仍是市場關注焦點！外界盛傳，黃仁勳本次來台是為明年底將問世的B100新產品造勢與固樁，但包括輝達在內的多家業者皆不願發表評論。

傳出黃仁勳昨日已抵台，有民眾捕捉到其身影，低調現身寧夏夜市排隊買豆花、薑汁番茄盤，更有粉絲送上炸魷魚亦開心收下，激勵部分AI概念翻紅走揚，部分IC設計族群率先翻紅，為寒風中的台股帶來一絲暖意。

全球晶圓代工龍頭台積電19日將舉辦法人說明會，法說觀點關乎第四季電子終端需求指引，牽動2024年半導體、科技業基本面論調。張忠謀14日在台積電運動會受訪，憂心未來20、30年後的台灣半導體製造環境可能轉變，台積電挑戰可能比過去更嚴峻，但相信台積電應該可以克服，受累ADR下挫2.1%，今日一度殺低1.8%至543元，五日線半年線告急。

看好AI與雲端服務提供商（CSP）需求加持推升市場規模，加上台系業者樹立高進入門檻，外資Jefferies對台系IC設計服務產業出具研究報告，一口氣初評三大指標股，世芯-KY、智原(3035)投資評等為「買進」，世芯-KY目標價高達3,270元刷新外資圈新高，股價一度翻紅後陷入整理；智原在法人偏多操作下日K連7揚，創意獲評為「中立」，今日翻紅走高站回1700關。

AI一軍廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)今日未能獲得買盤拉抬，廣達(2382)因營收不如預期，近五日外資倒貨2.7萬張，早盤小跌1%，力守220元。緯創(3231)早盤雖衝高100.5元後因買盤乏力翻黑下探97元3個月低。技嘉近五日也遭法人提款1.4萬張，股價續殺低2%。

「皮衣加身」的黃仁勳再度訪台，是否再掀AI旋風市場都在看。法人指出，台股本周聚焦18日鴻海科技日、19日台積電法人說明會，以及以巴戰爭變數，市場態度轉趨謹慎。第四季作夢行情隨大選倒數啟動，卻因以巴戰爭掀起波瀾，儘管AI概念股面臨評價面拉回整理的盤整格局，目前正逐步築底中，長期趨勢仍持續向上，且後續仍有新應用問市，可望為相關AI概念股帶來新一波動能。(時報資訊 龍彩霖)

（8）聯詠1事藏隱憂 外資喊減碼、給價340.23元

亞系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告指出，看好韓電視SoC(系統單晶片)訂單以及車用領域的增長，預估聯詠2024~2025年營收增長率為5%，但對於利潤率仍存在擔憂，現階段給予目標價340.23元、減碼評等。

亞系外資表示，聯詠儘管在第二季營收季度急增26%，惟主要是出於不可持續的原因，即LCD面板價格低和LGD傳輸削減產量導致市場憂心面板價格會上漲，因此帶動補貨潮，但是智慧手機/PC/電視終端需求還是沒有改善，大陸618檔期的銷售表現也令人失望。聯詠第三季合併營收289.3億元，季減少4.52%、年增加47.87%，接近財測高標水準。

亞系外資表示，有鑑於顯示器產品會有低個位數成長、可望獲得日韓電視SoC訂單以及車用領域的增長，預估聯詠2024~2025年營收增長率為5%。

只是，有疫情前，聯詠毛利率約落在30%搭配低雙位數的運營利潤率，但在疫情時需求急劇增加導致短缺和價格上漲，聯詠的毛利率在2021年達到50％、營業利益率為35%，ASP從2020年到2022年翻了一番，但這恐是最大的風險。

因為聯詠在第二季度，毛利率下跌至42%，營業利益率為42%，故恐會衝擊利潤率降低。現階段給予聯詠目標價340.23元、減碼評等。（時報資訊 王逸芯）