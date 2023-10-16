「鷹眼識詐聯盟」擴大！32家銀行加入

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年詐騙案日益猖獗，為提高打詐效益，行政院打詐辦公室、內政部警政署刑事警察局、金管會、台北市政府警察局及台北富邦銀行等32家銀行今（16）日共同舉辦「鷹眼識詐聯盟」誓師大會，攜手宣示反詐決心。現場包括行政院政務委員羅秉成率打詐辦公室同仁、數位發展部政務次長李懷仁、金管會副主委蕭翠玲、內政部警政署副署長陳永利及32家銀行代表共同宣示組成反詐防線，成為台灣警政史上首見公私部門大規模合作，展現金融機構的新價值，成就保障國人資產安全的後盾。

「鷹眼識詐聯盟」誕生自北富銀與內政部刑事警察局合作開發的「鷹眼模型」AI偵測專利技術，此模型涵蓋多達50幾種的動態交易風險參數，能強化對可疑帳戶的識別效率及精準度，提升識詐阻詐能力，成為金融業對抗詐騙的科技新利器。為降低詐騙發生率，在使用「鷹眼模型」獲得良好成效後，北富銀便與刑事警察局共同發起「鷹眼識詐聯盟」，與聯盟成員共享專利技術，盼能透過銀行同業協作強化防詐成效，給民眾更安心的金融環境。

本次聯盟成員一舉擴大到32家銀行，由北富銀繼續擔任總召，中國信託、中華郵政、玉山、永豐、上海商銀、台新、元大、一銀、兆豐、華南、LINE BANK、將來銀行、聯邦、國泰世華、彰銀、臺銀、台灣中小企銀、台中商銀、合庫、新光、安泰、凱基、板信、遠東商銀、京城、陽信、華泰、三信、樂天、王道、瑞興等31家金融機構則預計在2024年6月前陸續完成「鷹眼模型」應用落地，屆時全台將有超過4,300個金融據點覆蓋在「鷹眼模型」保障之下，讓歹徒無機可趁。

行政院政務委員羅秉成指出，詐騙手法層出不窮，唯有透過跨部門、跨部會、跨領域的通力合作才能有效防堵。行政院今年提出精進版的「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」以及通過修正「打詐五法」，期透過法制面、技術面從金融、網路、電信等源頭進一步阻斷詐騙訊息接觸到民眾的可能性，達到減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」綜效。行政院也成立打擊詐欺辦公室，統籌、督導及協調各部會打詐力量，整合政府及民間各界資源，期待本次「鷹眼識詐聯盟」的擴大，將公私協力精神發揮最大能量，有效升我國打擊詐欺犯罪效能。

內政部警政署副署長陳永利表示，在防詐議題上，公部門有最完整的資訊，私部門則有豐富多元的資源與平台，公私部門合作才能為社會產生最大的效益。北富銀運用刑事警察局提供的詐騙犯罪樣態發展出「鷹眼模型」，雙方進一步合作推動「鷹眼識詐聯盟」，讓模型應用更廣，充分發揮阻斷詐騙金流的作用，可說是公私協作最佳示範，也期盼未來有更多公私單位投入打詐行列，多管齊下讓詐騙遠離。

北富銀總經理郭倍廷表示，詐欺犯罪在近三年已成為台灣最主要也是最嚴重的犯罪類型，截至今年6月警示帳戶數累計突破10萬戶以上，較10年前大增7倍，成為社會一大挑戰。穩定的金融秩序是社會經濟發展的基礎，詐騙案件氾濫，傷害的不僅是民眾的身家財產，更將破壞人們對金融體系的信任，削弱經濟穩定性，影響產業及科技的長遠發展，因此，北富銀積極投入防詐機制研發，並挺身而出發起聯盟共享專利，希望透過與各界攜手消彌詐騙威脅，發揚金融機構維繫社會安定的新價值。

儘管科技的便利衍生多種詐騙手法，但同樣也能運用科技有效攔阻詐騙。數位發展部數位產業署透過補助和輔導方式，引導企業開發AI創新技術方案，北富銀「鷹眼模型」今年9月成功獲得「AI領航推動計畫」補助，彰顯國家對金融機構投入數位創新及跨界合作的肯定。北富銀去年啟用「鷹眼模型」後，今年1至10月已成功攔阻416件詐騙，阻詐金額超過新台幣4.1億元，每月高風險案件數驟降99％，異常帳戶的偵測率大幅提高620倍，展現以科技推進金融安全的潛力。

秉持守護客戶及民眾資產安全的使命，北富銀未來將繼續推動多元詐騙偵測模型的開發，擴大詐欺防制範疇與能力，並積極投入產學合作，培養金融科技領域人才，運用科技引導產業精進金安能力，為保障台灣金融安全作出更多貢獻。