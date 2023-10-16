三顧攜手聖緹雅診所 特管法再生醫美案審查通過

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瞄準台灣每年逾600億元醫美商機，三顧（3224）16日宣布，與聖緹雅診所進行特管法再生醫美案申請，通過衛福部審查；該案為「自體纖維母細胞治療皮膚缺陷：皺紋、凹洞及疤痕之填補與修復」。

三顧表示，該公司已與高雄義大、彰化基督教醫院、北醫附屬醫院，進行「自體纖維母細胞治療皮膚缺陷：皺紋、凹洞及疤痕之填補與修復」。受惠2021年2月衛福部修法，開放通過評鑑的醫美診所也可以申請再生醫美療法，目前已與聖緹雅、雅丰時尚診所、安珀琢玉醫美診所、璞美整形外科醫美診所、佐登微爾醫美診所、長庚診所等6家知名診所，簽署合作協議，並陸續向衛福部送件提出申請。

醫美市場成長潛力龐大，根據市場調研機構Frost ＆ Sullivan在2020年疫情前發布的報告，全球醫美市場自2015年至2019年間穩定增長，年複合增長率約為8.9％，2019年市場規模來到1459億美元。另一份IMARC Group發布的報告則指出，去（2022）年，全球醫療美容市場規模達154億美元之譜。估計到2028年將達到269億美元，在2023-2028年的複合成長率（CAGR）可達9.49％。

三顧總經理唐洪德指出，三顧在特管辦法公布前，即積極引進並研發自有專利技術，並佈局製造、CDMO業務。

在技術掌握上，研發出自有的Ｍ-Cell專利技術為例，其結構屬於聚集型的微層片，可透過針筒注射的方式將細胞注入待修復之處，應用更便利，可應用於更多的組織修復上。

在製造上，2019年則成立樂迦再生科技，與日本日立集團合作，建立細胞治療生態系，建立CAR-T生產技術，鎖定細胞治療CDMO領域，成為涵蓋醫療、醫美，以及CDMO與製造領域的全方位再生細胞治療公司。