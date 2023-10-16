國泰建設即將邁向一甲子，持續為大眾打造「實在好房子」

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國泰建設歡慶 59週年，堅守近一甲子不變的承諾，連續11年獲讀者文摘信譽品牌「房地產開發商金獎」肯定，是消費者心目中值得信賴的房地產領導品牌。國泰建設整合集團資源提供消費者更美好的生活體驗、更貼心的服務品質，以穩健、可靠的形象，持續創新並用心為客戶打造「心目中的實在好房子」，為台灣土地帶來優質的生活與高質感價值。

國泰建設成立於民國53年9月14日，是台灣營建產業第一家股票上市公司。在全台各主要都會區興建各類型房屋突破5萬6千戶，建設總面積更高達870萬平方公尺！

國泰建設宣言：回應永續積極導入綠建築，持續為大眾打造「實在好房子」

秉持「誠信、當責、創新」三大核心價值，國泰建設屢屢獲得眾多大獎肯定，今年除了再獲信譽品牌「房地產開發商金獎」外，也以四大永續思維：「落實公司治理、發展永續環境、促進社會共榮、強化資訊揭露」，奪下「2022台灣企業永續獎」企業永續報告類-不動產及營造業「白金獎」殊榮，彰顯國泰建設永續經營的理念。此外，國泰建設建案除屢獲建築設計類大獎，並在建築持續導入「貼心設計」，為住戶創造最舒適且溫暖的住宅。近年亦積極配合政府都更計畫，推動住宅及辦公大樓都更事業，積極取得綠建築認證實踐永續發展目標，繼民生建國大樓，「國建南港昆陽大樓」於今年完工，將為南港地區帶來都市新風貌，國泰建設致力促進都市機能活化再生，為社會大眾打造「實在好房子」。

本年度國泰建設在各都會區皆有新案推出，新北市永和推出「國泰民樂」、台中推出「國泰美禾」，產品規劃符合市場期待已成功完銷。目前線上熱銷個案包括台北市內湖「國泰蒔美」、北投「國泰雍萃」、高雄「國泰頤河」，皆創下熱銷佳績，即將完銷；後續將陸續在雙北（新莊、內湖、三重、中和）與台中、台南等地區規劃推出住宅產品，持續為自住消費者推出品質優良符合市場期待的「實在好房子」。

多元合作、多角經營，國泰建設提供一條龍居住生活服務

國泰建設結合集團優勢與資源，為客戶提供永續服務。除持續提升建築品質，為提供客戶更佳的居住生活體驗，與日本三井不動產集團合資成立子公司共同推出住宅案，台日品牌加乘成果備受社會大眾肯定；2022年攜手跨足商業設施合資合作，並組成策略聯盟共同參與政府標案多元開發；同時多角化經營，透過旅館事業（國泰飯店觀光事業旗下兩大獨立品牌慕軒飯店、和逸飯店及台北國泰萬怡酒店）、健康管理事業（健檢中心、產後護理之家），以完成國泰建設對消費者的一條龍服務願景，帶給消費者更優質的都市居住環境，創造更美好的生活體驗。

歡慶59週年，粉絲頁抽慕軒、和逸飯店住宿券與餐券

為了迎接59週年慶，國泰建設聯合旗下國泰飯店觀光事業於官方粉絲團於臉書舉辦抽獎活動，抽獎時間自 9 月 14 日至 9 月 28 日（為期兩週），將送出國泰和逸及慕軒飯店全台六館聯合住宿券5張與台北慕軒飯店餐飲通用券3組（一組兩張）、和逸飯店 COZZI Blu 逸‧市集自助餐券 6 組 (一組兩張)。日前抽獎活動已抽出幸運兒，更多國泰建設建案訊息與周年慶活動資訊，請參考國泰建設粉絲團 https://bit.ly/46f5U5L。