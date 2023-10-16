高通膨與中國需求不振 研調估今年手機出貨減6.6％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

研調報告指出，因高通膨及中國市場需求不振，估計2023年全球智慧型手機出貨量10.84億支，年減6.6%，預料2025年起負面效應逐步消退。

DIGITIMES研究中心今天發布調查指出，綜合供應鏈訊息、各區域市場狀況及觀察全球政經走勢分析，預估2023年全球智慧型手機出貨量為10.84億支，年減6.6%。

展望未來5年，DIGITIMES研究中心指出，全球大多數國家消費者漸適應高通膨及美元升值的總經環境，且預估2025年起此兩項負面效應逐步消退，加上新興市場功能手機用戶換購智慧型手機及5G換機趨勢不變。

DIGITIMES分析師林俊吉表示，高通膨及美元升值使歐美及新興市場購買力下滑，加上中國市場需求因經濟前景欠佳與消費信心不足而持續不振，2023年智慧型手機市場步上2022年後塵，同樣落入衰退窘境。

展望2024年，DIGITIMES研究中心指出，智慧型手機出貨3,000萬支以上的品牌業者預期和2023年一樣有9家，依序將為三星（Samsung）、蘋果（Apple）、Oppo、小米、Vivo、傳音、榮耀、華為、聯想，9大品牌業者合計將囊括全球92.8%市占。

在5G智慧型手機方面，DIGITIMES研究中心預估，2023年出貨約5.64億支，較2022年衰退4.1%；預估2024至2028年5G手機出貨每年增量介於1.1億至1.8億支。