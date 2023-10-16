油價蠢蠢欲動 能源類股基金連6周買超

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因以巴衝突，造成金融市場波動，根據EPFR統計，截至10／11為止，整體股票基金呈現周賣超，單周賣超82.1億美元。但由於油價蠢蠢欲動，能源股基金反倒吸金，單周買超2.6億美元是少數近周呈現買超股票基金類別。

富達表示，依統計資料顯示，近周單一國家股票基金部分，美股、歐股、新興市場股以及中國等股票基金，單周賣超分別是29.5億美元、7.1億美元、42.7億美元以及24.6億美元，歐股更是連31周賣超，中國基金及新興市場股基金近周都由買超轉為賣超。

除了區域型股票基金轉賣超外，產業股基金也多呈現周賣超，其中科技類股基金單週賣超1.3億美元、健康醫療股基金更是連7週賣超，單周賣超4.5億美元，唯獨能源類股連6周買超，單周買超2.6億美元。

正因金融市場不平靜，部分資金則流向波動較小的優質債券基金，整體債券基金則為買超，富達指出，依統計顯示，債券基金單周買超36.8億美元，但非投資等級債基金連四周賣超，單周賣超33.3億美元，其中美國非投資等級債連三周賣超，單周賣超18.14億美元；歐洲非投資等級債連12周賣超，單周賣超6.9億美元；亞洲非投資等級債連16周賣超，單周賣超1.6億美元。

另在新興市場債券資金流向部分，富達說，新興市場美元債連11周賣超，單周賣超12.9億美元；新興市場當地貨幣計價債也連12周賣超，單周賣超7.9億美元。