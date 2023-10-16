港媒爆：港府擬建抗戰紀念館 培育青年愛國心

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香港特首李家超將於25日發表新《施政報告》，除擬增設「宣揚中華文化辦公室」，港媒今透露，港府也計畫設立香港抗戰紀念館，加強市民尤其是青年人正確認識抗戰歷史。有人士稱，香港設立抗戰紀念館，有助建立以愛國愛港為核心、與「一國兩制」相適應的主流價值觀。

香港《星島日報》16日報導，目前部分香港抗戰史料分布於香港歷史博物館、香港海防博物館，設有與抗日戰爭有關的展覽；2022年揭幕、由民間籌備的沙頭角抗戰紀念館，常設展覽包括東江縱隊與港九大隊的抗戰歷史，暫未有由港府主導、以香港抗戰史為主題的紀念館。

消息指，政府重視香港抗戰歷史，希望讓公眾認識香港民眾當年在抗戰期間的角色和事蹟，相信《施政報告》會採納政界建議，設立抗戰紀念館，其中一個方案是把位處筲箕灣的海防博物館改建。

港區人大代表、立法會議員陳勇一直提倡興建香港抗戰紀念館。他接受查詢時表示，熟悉近代史有利於人心回歸、培養愛國情懷，期望有更多的市民特別是年輕人，透過認識香港抗戰淪陷時期的苦難知道「我是誰」，以及香港的根本利益與國家一致。

陳勇認為，由零開始興建抗戰紀念館太費時，建議從現有的歷史博物館入手，先行「掛牌」成立抗戰紀念館，騰出起碼一半地方作抗戰史展覽。大陸全國港澳研究會顧問、特首政策組專家組成員劉兆佳認為，香港抗日史也牽涉大陸，認為可結合九一八事變等史實，豐富紀念館內容。

大陸全國人大常委會近月審議《愛國主義教育法》，有建制派人士指，雖然草案提及對「港澳台同胞」有針對性規定，但不會納入《基本法》實施，香港可透過不同方式加強愛國教育，設立抗戰紀念館有助建立以愛國愛港為核心、與「一國兩制」相適應的主流價值觀。