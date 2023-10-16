UAW罷工衝擊汽車業 法人對東陽最新評估出爐

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美國汽車工人聯合會（UAW）持續罷工，並擴大對福特的罷工規模；法人表示，台灣汽車零組件廠商下半年營運動能向上，但考量近期美國三大車廠面臨罷工，若後續規模仍持續擴大，恐不利於供應鏈表現以及市場評價，目前維持東陽（1319）「區間操作」的投資建議，目標價90元。

UAW於11日晚間無預警關閉福特（Ford）位於肯塔基州路易斯維爾的工廠，該工廠生產重型皮卡、全尺寸SUV等車型，為福特最賺錢的工廠，並為主要獲利來源，該廠房約有8,700名員工發動罷工。由於福特薪資報價仍維持兩周前完全相同的提案，UAW於14日宣布，將升級對於福特汽車的罷工行動。

UAW的罷工行動持續，分析師指出，長期困擾汽車業的零件短缺問題因此變得更為嚴峻，占汽車經銷商利潤大宗的保養維修服務也受到擾亂。

群益投顧表示，根據了解，UAW罷工基金約有8.25億美元，約可支撐11周全面罷工，車廠庫存方面，截至8月底Stellantis庫存約可支撐74天的銷售，福特、通用則可支撐64天、50天。而UAW先前已表示，不會一開始就全面罷工，會視與車廠談判狀況而定。

以目前局勢來看，主要分歧點仍在於加薪幅度，以及電動車電池工廠是否納入勞資協議，罷工事件有向外蔓延之趨勢。由於與車廠談判進度不如預期，UAW 開始無預警擴大罷工。

群益投顧指出，台灣汽車零組件廠商下半年營運展望向上，但考量近期美國三大車廠面臨罷工，若後續規模持續擴大，恐不利於供應鏈表現以及市場評價。

國內AM零組件大廠東陽自結9月自結稅前淨利達4.59億元，創下單月歷史新高，主要受惠9月營收規模放大、業外匯兌等挹注，帶動東陽第三季自結稅前淨利達12.38億元，創下單季稅前獲利最佳表現。

東陽自結今年前三季稅前淨利28.13億元、年增28%，已超越去年全年稅前淨利的26億元；法人推估，東陽今年業績將進一步創高。