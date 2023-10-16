《國際經濟》5巨頭獲利超強 美股年底行情有看頭

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在股市烏雲密布之際，投資人將希望寄託在科技巨頭（Big Tech）的業績上，看好這幾檔大型科技股可望提振標普500指數的整體獲利表現。

在裁員數千人以削減成本後，美國科技與網路巨頭的獲利估將回到兩年前的水準。當時宅在家防疫的生活模式帶動數位服務和電子設備銷售飆升。現在市場看好科技股強勁的獲利表現可望彌補能源、醫療保健等板塊的獲利衰退。

蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜和輝達是標普500指數市值排名前五大的公司，總計約占該指數市值的四分之一。根據彭博所做的分析，這五大科技股（Big 5）第三季獲利較去年同期平均成長34%。

標普500指數整體獲利估與去年同期大致持平，但如果沒有這五家科技巨頭撐場面，該指數整體獲利估較去年同期下滑約5%。

金融股第三季獲利估年增31%，非必需消費品類股獲利估年增17%，公用事業股獲利估成長9%，必需消費品類股獲利估成長7%，地產股獲利估年減2%，工業股獲利估年減3%，醫療保健股獲利估年減13%，材料股獲利估年減17%，能源股第三季獲利估年減38%。

Hodges Capital Management投資組合經理Gary Bradshaw表示，大型科技股對提振整體信心非常重要。華爾街預期美股獲利整體良好，以及大型科技股能夠在今年最後一季引領市場。

美國10年期公債殖利率在本月觸及十多年來新高，債息飆升引發市場的不安情緒。最近發布的通膨數據意外炙熱，使投資人對於聯準會可能進一步升息並維持高利率更長時間的預期升高。這重新引發了投資人對經濟可能陷入衰退的擔憂，而以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈馬斯的衝突可能擴大，使市場形勢更加嚴峻。

網飛（Netflix）和特斯拉將於美東時間周三發布業績，為科技股財報季拉開序幕。Alphabet、微軟、亞馬遜和Meta Platforms將於下周發布財報。蘋果排定於11月2日，輝達排定於11月21日公布成績單。

FBB Capital Partners研究部門總監Mike Bailey表示，他認為科技公司第三季獲利下滑的可能性相當低。

投資人確實有理由可以樂觀。根彭博彙編的數據，過去一個世紀以來，標普500指數在財報季上漲的情況大約占了三分之二。

值得注意的是，獲利帶動美股走高也可能遇到一大障礙：許多預期中的好消息可能已經反映在股價上。今年以來，Alphabet和亞馬遜股價已經大漲逾50%，蘋果和微軟股價也上漲了近40%。受惠於AI狂熱，輝達今年來股價已經飆漲2倍。

投資人擔心，儘管近來股價回落，但科技巨頭的估值仍然很高。蘋果和微軟的預期本益比分別為27倍和29倍，遠高於過去10年平均值。標普500指數本益比約為18倍。

Bokeh Capital Partners創辦人兼投資長Kim Forrest表示，昂貴的股價使公司實現強勁獲利的壓力山大。他們必須不斷拿出亮眼的獲利表現，否則就會失去投資人的青睞。有些人需要一直買，但這些高價股需要證明自己值得。