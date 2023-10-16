無薪假微增33人 單一金屬製品業者減70餘人

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勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）新增33人，本期變動的廠家大多為小型業者，其中有一家金屬製品業停止實施70多人較顯著，但製造業整體情勢仍需再進一步觀察。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計398家、實施人數9,631人；與11日公布實施家數383家、實施人數9,598人相比，本次家數增加15家，人數增加33人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，這次大部分是小型廠家變動。在製造業方面，本期新增3家、但人數減27人，其中在金屬機電工業中減少34人，主要是有一家金屬製品業因為訂單回穩，有70多人停止實施。

製造業增加的部分，王金蓉提到，以民生工業增12人較多，其實是在這個產業中較小型廠家各有增減。

王金蓉表示，雖然上一期製造業減少實施1,435人，本期在數字上並沒有太明顯的變化，但也不排除有還在協商過程中、尚未通報的業者，因此仍需要再持續觀察。

其他產業部分，王金蓉說，上一期支援服務業減少了400多人，本期則沒有變動，仍維持實施17家、88人，目前對旅行社看法仍保持樂觀；另外在批發及零售業增加47人，主要是綜合商品、成衣、五金零件等小型批發業者。