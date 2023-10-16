2023週年慶熱戰開打 知名日系保養品牌佳麗寶祭超狂優惠

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一年一度的百貨週年檔期又到了，許多消費者早就等待週年慶期間美妝保養產品祭出超值組合，趁著超甜的價格趕緊搶購入手。佳麗寶近幾年的週年慶優惠組合一直受到女性族群高度關注，超值的熱銷明星商品在社群平台引發話題，讓2023年的週年慶合備受矚目。佳麗寶果然今年不負眾望，推出榮獲日本各大美妝保養平台的得獎商品，一次滿足愛美的妳。

佳麗寶KANEBO自2018轉型後，包裝、質地、成分全部更新，今年上半年一路得獎。2023年就超越7座美容大獎的KANEBO煥采新生美肌水，是最溫和的角質型化妝水，乾、敏感肌也能天天使用，「KANEBO新生光采靜膚組」包含了美肌水正貨，和搭配使用的美肌4層淨膚化妝棉，化妝棉也榮獲《@cosme》最佳化妝品大獎2023上半年【最佳美容用品】第1名，這兩款各膚質都可使用，今年週慶直接下訂這組，打造光滑美肌。

佳麗寶Kanebo 2023週年慶推出榮獲日本各大美妝保養得獎王的KANEBO新生光采淨膚組。特價NT2,080。圖/Kanebo提供

同時也推薦另一組【KANEBO洗妍潤肌組】，絕對是大寫KANEBO口碑洗顏皂，也是得獎滿貫王，今年週慶推出買正品2023年限定版金兔皂，就送20ml美容露與小容量日霜、晚霜，外出旅行非常實用。

DEW SUPERIOR潤活滋潤組。特價2,950元 。圖/Kanebo提供

東方美集團在台灣是代理日系品牌最大龍頭，旗下的日系品牌近年來不斷轉型，這幾年更是日本各大美妝保養得獎王。今年2023年週慶強化「基礎保養」、「基礎底妝」，推出基礎型週慶組，簡化保養與上妝步驟、優惠荷包，提供皮膚的好修養。所有特惠組數量有限，售完為止，贈品以實物為準。東方美集團保留更換等值贈品之權利，佳麗寶更多優惠請至https://www.cee-u.com/kanebo/2023-anniversary-event/