台科大師資生前進偏鄉 用互動機器人、機械手臂帶學童探索新科技

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國立台灣科技大學師資培育中心帶領25位師資生前往新北市金山高中附設國中部以及台東縣立綠島國民中學辦理營隊，以資訊科技素養為主軸，安排互動機器人、機械手臂、Arduino系統實作等課程，提升學生實作能力，期許能讓偏鄉學子從中探索未來志向。

這是台科大師培中心自疫情後首次復辦暑期營隊，由數位學習與教育研究所所長暨師培中心主任王嘉瑜教授領軍、曾厚強與洪銘國教授分別帶領一群充滿熱忱的師資生前往金山高中附設國中部以及綠島國中，共同「發揮史懷哲精神，扶持偏鄉學子」。

這個營隊引導學童在科技時代探索多元的領域，例如：組裝機械手臂、獨立完成簡報與網頁設計等，學生也充分揮灑創意，展現出勇於探索未知的精神。

從揀選教材到設計一系列的教學活動，全都由台科大師資生共同完成，在為期近一個月的過程中，不僅培養師資生教學專業，更讓他們實際參與、體驗教學場域裡面會發生的各種狀況，透過實際教學了解國中生需求，並反思、精進課程內容，預備成為技職的優秀師資。

前往金山高中附設國中部服務的師資生、就讀資工所碩一的林韋彤表示，「金山國中在營隊期間提供資源與協助，即使過程中略有不順，但這也成為師資生最佳學習機會，為未來打下堅實基礎。」

跨越半個台灣前往綠島國中服務的應用外語系四年級林雅筑說，「踏上離島的偏鄉服務之旅，讓我們更加瞭解綠島偏鄉孩子們所需要面對的挑戰。」

教育部自2006年開始推動「大學師資生實踐史懷哲精神教育服務計畫」，涵蓋都會弱勢地區、偏鄉與離島的學校，提供師資生進行實務學習機會，並進一步弭平教育落差，促進教學相長，共創雙贏。