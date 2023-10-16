因應2050淨零碳排 和碩聯合30家供應鏈擬定減碳目標

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和碩表示，為達到2050淨零碳排目標，身為全球電子製造代工代廠，深知產業低碳轉型不僅將助力環境保護，更攸關是否可因應品牌客戶要求的商業競爭力。和碩近日舉辦供應鏈低碳轉型啓動大會，邀請30家夥伴代表共同參與，針對減碳目標及盤查工具凝聚共識。

和碩於2023年5月通過經濟部產業升級創新平台「碳數據系統建置暨賦能供應鏈低碳轉型計畫」，響應政府以大帶小的政策理念，推動電子資訊產業供應鏈減碳。除了將運用自身研發優勢，協助供應商提升關鍵製程及廠務設備的能源使用效率外，並將提供數位化碳管理工具，以利廠商彙整碳數據並分析碳排熱點，賦能供應鏈從知碳到減碳，邁向淨零排放。

為有效推動供應鏈的低碳轉型，和碩於10月13日舉辦「供應鏈低碳轉型啓動大會」，邀請30家夥伴代表共同參與，針對減碳目標及盤查工具凝聚共識，為實現電子資訊產業供應鏈低碳轉型的目標共同努力。其中群創、景碩、燿華等7家供應商將與和碩共同達成兩年內減碳1萬噸CO2e的目標。另奇鋐、龍生工業、宏葉新技、建準電機、川慶科技等23家供應商，則將由和碩協助導入數位管理平台及碳盤查工具。

和碩品質暨永續發展中心副總經理陳德全表示，和碩2022年較2021年減碳達14％，全球廠區再生能源總使用率將近20％，並已於2022年2月簽署加入科學基礎減量目標倡議(SBTi)，設定「2030年碳排放量較基準年減量42％」的減碳目標，與國際大廠的目標強度一致，同時亦藉由參與CDP(碳揭露計畫)、RBA(負責任商業聯盟)等國際組織，揭露減碳成果和發揮對供應鏈影響力。

未來和碩將持續致力於推動供應鏈低碳轉型，接軌政府的長期減碳目標，因應客戶要求，與供應鏈共同攜手邁向永續共好。