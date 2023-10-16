50歲以上每10位女性就有1位骨質疏鬆 年輕「鈣」重要老來不「骨鬆」

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預防骨鬆需從年輕開始做起，根據國民健康署2017～2020年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，50歲以上民眾骨質疏鬆的比例為8.1％，其中又以女性高於男性，女性約每10位就有1位有骨質疏鬆。調查也發現國人19～64歲國人每日鈣攝取量不足（505-566毫克），攝取量僅達到建議攝取量1,000毫克的一半。

國民健康署長吳昭軍呼籲，從年輕存「骨本」觀念很重要，鈣質是骨骼的主要成分，足夠的鈣質攝取，是骨質成長的重要關鍵，所以把握在30歲之前存好骨本，避免逐年骨質流失，造成健康與生命的危害。

骨質是由長時間累積的結果，關鍵在於日常習慣的養成。因此，國民健康署提供存4招儲存「骨本」：

（一）均衡飲食：攝取足夠鈣質

1.每日1.5~2杯乳品：每杯240毫升（ml）的乳品約含240毫克（mg）鈣質。

2.攝取高鈣食物：起司、黑芝麻、小魚乾、傳統豆腐、深綠色蔬菜，如：地瓜葉、莧菜等，比一般的蔬菜含有較多的鈣質（每份100公克深色蔬菜的鈣含量大於75毫克）。

（二）運動保骨本：運動有助於成長過程中的骨骼生長，並有助於維持成人的骨骼，運動類型以荷重和肌力運動為主，如：慢跑、跳舞、登山、舉啞鈴等。

（三）適度曬太陽：建議可於清晨及黃昏時到戶外活動曬太陽，適度的陽光可以活化體內維生素D，幫助鈣質吸收，同時強化骨骼。

（四）良好生活習慣：要維持正常體重，並戒菸、酒，才能減緩骨質流失，延後骨質疏鬆的發生。