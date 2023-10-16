中信成長高股息今開募 3策略兼顧息收、成長

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高息ETF買氣強強滾，首檔台股「純」高股息月配ETF加碼登場！中信成長高股息（00934）16日起一連三日展開募集，中信投信表示，該檔ETF可視為升級版高股息ETF，除訴求股息外，選股品質也是關鍵，兼顧每股稅後純益（EPS）與股東權益報酬率（ROE）兩項指標，讓投資人有望領好息，同時也賺進資本利得。

中信成長高股息經理人張圭慧表示，一般投資人會參考EPS及ROE來衡量一間公司的賺錢能力。換言之，EPS越高，代表公司賺錢能力高；ROE越高，則意味著公司替股東賺錢效率高。

統計近12季（2020年7月至2023年7月）以來，臺灣優選成長高股息指數平均稅後EPS達 5.11元，勝過臺灣加權指數的 3.99元、臺灣高股息指數的 3.17元、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數的2.41元。

另觀察近12季平均稅後 ROE為 15.29％，亦優於臺灣加權指數的12.55％、臺灣高股息指數的10.83％、以及MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數的9.02％。

張圭慧指出，不同於傳統高息指數，臺灣優選成長高股息指數篩選機制嚴謹，採用近 12季的平均稅後 EPS和 ROE，兩項指標加權計算，因此不以殖利率作為唯一選股依據，避開短期股息高的景氣循環股。

綜上所述，中信投信分析，中信成長高股息所追蹤的「臺灣優選成長高股息指數」，其近 12 季的平均稅後 EPS 和 ROE兩項指標均高，代表高配息可能性越高。

張圭慧表示，不僅鎖股利、攻成長，品質更是重要的關鍵，自台股上市櫃股票挑出市值前200大或前300大，但殖利率前50名，且符合近3日平均成交額達2,000萬的50檔高股息股票，指數成分股定期於每年的4月及 9月進行成分股審核，即可在財報出爐後快速調整，讓投資人有望享受財報所帶來的投資效益。