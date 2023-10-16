台聯大系統成立20周年 清大、陽明交大、中央及政大四校同慶

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由清華大學、陽明交大、中央大學、政治大學四校共組的台灣聯合大學系統(10/14)歡賀成立20周年。除發表紀錄台聯大20年發展歷程及成果的新書，同日舉辦為期兩天的台聯大第二屆運動會，共有573位選手齊聚清華，以競技運動會友。

台聯大系統總校長陳力俊指出，台聯大系統是國內第一個大學系統，原由清華、交大、陽明、中央四校在2003年共組，後來陽明與交大合為一校，2021年又有政大的加入，成員仍為四校，但更為壯大，未來也將持續整合優化各項資源，攜手追求卓越。

擔任此次活動東道主的清華大學校長高為元表示，團結就是力量，過去20年來，台聯大系統推動圖書資源共享，學生能自由在四校修課，學分也都可獲得採認，大家合聘教師，一起做研究，走到今天真的很了不起，成就值得自傲，「希望我們20年再加20年，一起走下去！」

政大校長李蔡彥說，政大很高興能加入台聯大系統，他覺得這兩年合作下來，彼此的感情不只是朋友，更像是兄弟姐妹，無論有什麼問題，都能互相幫忙得到解答。他希望未來還能深化合作，創造更高的價值。

陽明交大校長林奇宏說，在國際合作交流時，台聯大四校能以聯盟的形式與國外的大學聯盟對接，就能發揮更大的效益。中央大學校長周景陽表示，四校原來在人文社會領域的表現較弱，但透過系統合作及政大的加入，發展更多元均衡。

台聯大系統20周年新書發表會嘉賓雲集，台聯大系統前總校長劉兆漢、教育部前部長蔣偉寧、清華前校長陳文村、政大前校長郭明政都出席盛會，一同切蛋糕慶賀。他們也特別感謝多年來奉獻台聯大系統的陽明交大前副校長陳正成在極短的時間內主編「台灣聯合大學系統二十年」專書。

新書發表會上還頒發「傑出貢獻獎」給長期支持台聯大系統的信義房屋、溫世仁文教基金會及聯華電子。為了聯絡四校感情，中央大學去年主辦首屆台聯大運動會，今年交由清華接棒。本屆正式競賽項目包括男籃、女籃、男排、女排、男桌、女桌、男羽、女羽、男網、女網共10項，另外還有創意啦啦隊表演賽。

各項賽事從上午熱烈開打，選手們在球場上拚勁十足、以球會友。桌球、網球結果已經出爐，清華大學在第一天賽事收穫頗豐，榮獲男網、女桌冠軍；陽明交大則在男桌及女網項目奪下第一。四校啦啦隊各顯身手，演出精彩的拋接特技，令眾人驚呼連連。最後清華大學憑著優秀表現榮獲特優，陽明交大與政大並列優等。

清華大學女桌隊員鄭芝涵分享，今年四校派出的選手比去年實力更堅強，幾乎每場比賽都打得不相上下，很開心能透過台聯大運動會的機會彼此切磋，增進實力。

台聯大系統總校長陳力俊表示，很開心見到四校選手齊聚一堂，成為台聯大系統的親善大使，希望大家都能享受競賽。清華大學校長高為元說：「活動帶給我的感覺不只是運動會，更像是一場生日派對，再次祝台聯大系統20歲生日快樂！」。

陳力俊也特別感謝贊助運動會的企業，包括聯華電子、旺宏電子、東和鋼鐵、威剛科技、台灣運動彩券、溫世仁文教基金會，提供四校學子大展運動長才的機會。