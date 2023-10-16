台北美福飯店線上旅展開跑 餐飲住宿39折起

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年度旅遊盛事台北ITF國際旅展11月3日至6日於台北南港展覽館一館登場，台北美福大飯店10月16日起至11月16日推出線上旅展，主打「彩匯自助餐廳」平日午餐69折每人1,380元，以及可體驗港台日義四大主題餐廳的「超值美食通用券」，包括可享用連續三年榮獲米其林指南一星的米香台菜，每券最低55折3,300元起。「菁英客房一泊一食四人住宿券」，46折優惠每人2499元起。此外也針對年終尾牙需求推出「全館商品券」，南港旅展現場購券另有「消費滿額贈」活動。

台北美福於四天南港旅展推出消費滿額贈活動，凡單筆消費滿3,680元，即贈美福招牌吉祥物-海軍風沛醬兔乙隻。滿8,800元贈美福經典時尚購物袋乙個及美福沛醬兔乙隻，消費達15,800元，贈法國Hermes身體護理組，每人限兌換一組，金額不累計。

台北美福人氣餐廳「彩匯自助餐廳此次分別於午餐及晚餐推出優惠餐券，平日午餐單人券，每套五張優惠價每人僅1,380元，平日晚餐單人券，每套五張每人1,650元。

台北美福飯店內四間台、港、日、義主題餐廳，延續往年好評推出「超值美食通用券」每張3,680元，餐點全新升級，推薦多人聚餐、情侶約會使用，可品嚐價值最高達6,039元的頂級美味，相當於61折。一次購買4張「超值美食通用券」，優惠價每張3,300元。

台北美福飯店旅展並推出「行政客房一泊一食雙人券」，39折優惠價6,299元，即可入住價值16,170元的頂級客房，下殺39折。針對四人同遊的「菁英客房一泊一食四人住宿券」，入住21坪大的菁英客房，優惠9,999元，平均每房每人2,499元起。喜好美食的饕客可選擇「行政客房一泊二食雙人券」，提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，以45折的優惠折扣，帶走價值20,570元的餐宿好康，旅展價每張9,299元，入住期間皆可品嘗迷你吧飲品、點心及新鮮水果，使用健身中心、三溫暖、兒戲遊戲室及戶外恆溫游泳池，翌日享用彩匯自助餐廳早餐，愜意入住暢遊大直。

針對企業團體餐敘或贈禮需求，台北美福飯店旅推出可使用於餐飲及住宿的「全館商品券」，每張面額3,000元，每套22張66,000元，可於館內五間特色餐廳消費，或入住卓越五星客房，購買再加贈平日行政客房住宿券乙張，一次購買32張96,000元，再贈送平日菁英客房住宿券乙張及全館餐飲招待券6,000元，直接用作尾牙抽獎最划算。

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