台北十大豪宅 都更危老改建預售案大增

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台北大面積土地供給稀有，精華區都更或危老改建成為豪宅主要原料，今年台北包括預售及成屋十大交易單價最高的豪宅交易，單價全數站上每坪200萬元，「敦南霖園」、「永陞信義安和案」、「國賓皇琚」、「鑄慕」等均為改建預售案。

今年上半年台北市十大豪宅中，國泰建設都更改建的「敦南霖園」高樓層成交單價282.1萬元最高；排名第二的則是連三年蟬聯全台最貴的成屋豪宅「OneParkTaipei元利信義聯勤」6月高樓層成交單價每坪277萬元；植物園第一排「松濤苑」中低樓層成交兩戶每坪250萬元，也是社區地板價，顯示建商對價格的堅持。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，上半年台北十大豪宅，有一半都是預售社區，且不乏都更危老案，顯示近年台北積極進行舊樓改建，精華地段、基地面積大的標的，讓開發商選擇規劃豪宅等級的預售案，今年上半年十大豪宅當中，改建預售案「敦南霖園」、「永陞信義安和案」、「國賓皇琚」、「鑄慕」等都進入榜單，十大豪宅中，僅大安區「鑄慕」規劃低於100坪的房型，社區預售成交價落在180.5~207.7萬元。

成屋豪宅則屋齡都在11年以下，包括「元利信義聯勤」、「松濤苑」、「潤泰敦峰」、「琢白」、「仁愛吾彊」等，成交總價都在2.2億元以上，甚至不乏無貸款購入的案例。雖然央行近年實行信用管制措施，限縮高價住宅僅能貸款4成，但是對富豪影響不大，市場仍不乏頂級豪宅以現金交易的案例。

第一建經研究中心副理張菱育指出，今年七月平均地權條例新制正式上路，不少預售交易趕在新制上路前完成，不僅能保有未來換約的機會，也能不受私法人購置住宅採許可制的限制，而新制實施後，接下來的豪宅市場，將回歸自住剛性需求，買家身分也將從法人轉向自然人。