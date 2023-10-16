俄總統新聞秘書：普丁與習近平肯定會抽時間單獨密談

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

據法廣引述塔斯社15日報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，相信在俄羅斯領導人即將訪問北京參加「一帶一路」高峰論壇期間，俄羅斯總統普丁和中國大陸國家主席習近平肯定會抽出時間進行單獨的秘密交談。

佩斯科夫在「俄羅斯-1頻道」電視台《莫斯科．克里姆林宮．普丁》節目中對記者說：「習主席將會有很多客人來拜訪他。雖然普丁總統將是主要客人。但我毫不懷疑他們會抽出時間進行面對面的秘密交談」。

佩斯科夫指出，俄羅斯和中國大陸在國際事務中的作用日益增強，因此兩國領導人在北京舉行的會談將高度關注全球局勢。他在採訪中說，「它非常強大，因為俄羅斯和中國都在國際事務中發揮著非常重要的作用，而且這種作用還在不斷增強」。

佩斯科夫補充說：「我們通過許多一體化進程和許多協會團結在一起，這些協會在國際社會眼中的吸引力與日俱增。這些聯盟包括已經佔世界GDP大多數和世界人口大多數的國家」。

普丁在節目中表示，俄中不尋求軍事結盟，並稱「我們已經說過很多次：我們不會聯合起來組成某種軍事政治聯盟，但美國人就是在這樣做。此外，他們還迫使其盟友惡化與俄羅斯和中國的關係」。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於10月17日至18日在北京舉行。本月初，普丁表示，希望在該論壇上與習近平的會談將有助於加強俄中關係。