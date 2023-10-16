5G AIoT Ai醫療產業群聚 亞灣前景看好

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行政院2021年核定「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」，今年5月核定「亞灣2.0智慧科技創新園區」計畫，將原本5年106.64億元預算加碼擴增為7年170.39億元。未來全球第一座生成式AI醫療產業聚落也將在亞灣區落腳，預計可帶入萬名以上就業人口，成為全球旗艦企業的中心聚落。

亞灣區位處高雄多功能經貿園區核心地帶，面積約600公頃，該區鄰近特貿三北基地、三多商圈、高雄展覽館、高雄軟體園區、遊艇碼頭、流行音樂中心、駁二藝術特區，科技、辦公、商場、觀光、人口等紅利帶來獨一無二的增值、抗跌優勢。

暨行政院加碼預算後，高雄市政府8月也與中央部會聯手舉辦「亞灣2.0智慧科技創新園區」聯合招商說明會，宣布將釋出亞灣區內13.19公頃精華土地、打造「企業旗艦中心聚落」，邀請國際大廠進駐設置總部或研發基地，發展國際研訓及應用技術管理人才中心，未來預估台商回流資金超過2000億元，就業機會上看1萬2000人，亞灣區更有望成為全球旗艦企業的中心聚落。

「THE ONE」是台灣唯一68層垂直複合式星級飯店私宅會所，1至16樓為「InterContinental洲際酒店」，外觀特地採用石材、金屬窗框雕塑，形塑穩固的地基感。17樓為住戶專屬大廳，葡萄牙手工華麗吊燈與義大利手工木製家具相輝映，提供全天候專業、暖心的物業、管家服務。

不只5G AIoT利多，以「台灣人工智慧實驗室」為首、全球第一座生成式AI醫療產業聚落，也宣示將在亞灣區啟動。未來將結合高雄四大醫學中心、工研院、金屬工業中心、南部科學園區及鄰近學術機關，建立智慧醫療產品，提供更完善、高品質的醫療服務。觀光、辦公、商場、人口紅利加持下，亞灣區房地產增值勢不可擋。

全台唯有高雄亞灣區坐擁山、海、港壯闊美景，該區住宅區域有限，僅100公頃，佔全區土地不到2成，遠雄將50周年代表作「 THE ONE」插旗至此，仿郵輪式的霸氣外觀，是台灣唯一68層垂直複合式星級飯店私宅會所。結合五星級「InterContinental洲際酒店」的服務，卓越的隱私安全設計加上優質的生活、休閒、商務全方位機能，讓住戶天天享有環遊世界、渡假般的優質生活。乘著亞洲新灣區的發展浪潮，已吸引不少企業高端人士、國際買家前來置產。

遠雄THE ONE｜亞洲新灣區｜183坪超豪宅

貴賓專線｜07-3323929

接待會館｜高雄市前鎮區新光路39號30F

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