貿協率13家企業 強化臺日醫療產業合作

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日本規模最大的「日本東京國際醫療產業展（MEDICAL JAPAN, TOKYO）」於今（2023）年10月11日至13日盛大展出！日本為我醫療器材第三大出口國，去（2022）年出口日本4.6億美元，成長12/%。為強化臺日醫療產業合作，由經濟部國際貿易署主辦，委由外貿協會於本展籌組臺灣館，領軍13家專業醫材業者展出智慧醫療、精準健康、健康照護等多樣化創新品項，首日即吸引近百家專業買主洽詢，包含日本知名大廠FUJIFILM、CANON、以及Collabo place、Doctor-inc.兩大醫材進口商等，皆表達與我商合作之高度興趣。

臺灣館本次展出優異IT科技研發的智慧醫材大獲好評！

裸視3D醫療用影像技術的西柏科技即吸引日本傳奇企業TEAC的醫用影像部門來訪深度洽談、以及SONY的直接供應商也明確表達合作手術影像技術；而透過動態人臉偵測擷取生理數值的傑精靈資訊，以及源星生醫人工智慧預警心臟病等專利技術，已接獲多家日本知名醫療集團有意引進；蓋德科技的健康穿戴配合遠距醫療照護系統，亦獲日本最大電信商NTT以及全球知名三菱電機等青睞。

台塑體系之長庚大學和明志技術學院開發包含超音波畫面診斷分析、3D光學成像、VR腦部建模等先進產品，吸引日本學校和醫院洽談長期合作；在精密檢查部分，全球第三家商品化磁振造影導引高強度聚焦超音波系統的振磐科技也於展中吸引各大醫療院所關注。

符合日本高齡預防與照護市場需求為我商另一利基！

檢驗試劑的瑩芳公司、視力保護眼鏡的上河國際、腰部防具的瑩慧科技等，吸引當地各大照護機構洽詢；製造高品質口罩的華新醫材以及舜堡興業、減壓材料的立嵄皆獲日本進口商開發新款需求；全球獨創器官假體和輔助器具的袥弼科技，更獲日本知名醫院邀約於年底醫療展中共同展出，進軍日本醫教藍海商機！

外貿協會另於10月11日舉辦臺日醫療交流座談會，由東京台貿中心鄧之誠主任介紹臺灣醫材產業優勢，並由西柏科技和蓋德科技針對智慧醫療趨勢深入探討，現場吸引60多位日本醫療界專家共襄盛舉，促進臺日醫療產業交流合作。

為持續拓展全球醫材商機，外貿協會將於11月21日在國內舉辦北部韌性供應鏈夥伴大會_醫材洽談會，洽邀國際買主來臺與我商一對一洽談，有興趣者，請速搜尋「採洽易」報名；另2024年亦將持續組團參加包含本展的各項國際醫療專業展，包括6月的美國FIME、9月的新加坡MFA、11月全球最大的MEDICA等，詳情請至官網（https://events.taiwantrade.com/）查詢。