《半導體》聯詠1事藏隱憂 外資喊減碼、給價340.23元

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【時報記者王逸芯台北報導】亞系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告指出，看好韓電視SoC(系統單晶片)訂單以及車用領域的增長，預估聯詠2024~2025年營收增長率為5%，但對於利潤率仍存在擔憂，現階段給予目標價340.23元、減碼評等。

亞系外資表示，聯詠儘管在第二季營收季度急增26%，惟主要是出於不可持續的原因，即LCD面板價格低和LGD傳輸削減產量導致市場憂心面板價格會上漲，因此帶動補貨潮，但是智慧手機/PC/電視終端需求還是沒有改善，大陸618檔期的銷售表現也令人失望。聯詠第三季合併營收289.3億元，季減少4.52%、年增加47.87%，接近財測高標水準。

亞系外資表示，有鑑於顯示器產品會有低個位數成長、可望獲得日韓電視SoC訂單以及車用領域的增長，預估聯詠2024~2025年營收增長率為5%。只是，有疫情前，聯詠毛利率約落在30%搭配低雙位數的運營利潤率，但在疫情時需求急劇增加導致短缺和價格上漲，聯詠的毛利率在2021年達到50％、營業利益率為35%，ASP從2020年到2022年翻了一番，但這恐是最大的風險，因為聯詠在第二季度，毛利率下跌至42%，營業利益率為42%，故恐會衝擊利潤率降低。現階段給予聯詠目標價340.23元、減碼評等。