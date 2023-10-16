《基金》印度基金今年平均漲兩成 這3檔傲人

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】今年初原本持續熱絡的全球金融市場投資氣氛，受到通膨升溫、升息加劇影響引發震盪，許多股市今年來漲幅收斂，甚至也紛紛轉為負報酬，根據統計資料顯示，目前呈現負報酬的國家有9個，5%漲幅以下的有19個。不過觀察投信發行的印度基金績效在近三月、近六月、今年來各期間都是正報酬，今年來平均上漲兩成。

以單檔印度基金來看，群益印度中小基金今年績效表現居冠，達33.57%，其次為統一大龍印基金32.2%，排名第三為台新印度基金30.8%，上述3檔印度基金今年以來績效均逾3成。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，因新冠疫情和中美貿易戰的影響，各國紛紛開始思考供應鍵轉移的必要，印度受惠程度高，且印度政府提出十幾個產業的PLI製造激勵補貼政策，皆更有利於印度經濟與股市中長期表現。目前印度指數評價不算高，雖落於長期平均之上，也高於新興市場國家，但尚未過熱，且印度目前景氣能見度高，加上莫迪執政的背景下，將持續享有較高的本益比評價。整體而言，基於基本面、獲利面與政策面皆正向，加上第四季也逢印度節慶消費旺季，仍看好印度股市持續走強，包括可選消費、科技、工業基建可持續關注。

印度在疫情後的GDP平均成長數據，在全球保持領先。企業獲利表現亦維持強勁，預期印度今明兩年企業獲利在投資與消費帶動下，仍會呈現16%高增長，特別是近期財報公佈後，分析師上修整體EPS，展望變得更加良好。印度目前的經濟成長仍是新興市場中最快速的，加上外匯儲備非常高，印度股市值得投資人多留意相關投資契機。