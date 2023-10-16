《電零組》汽車三電系統升級 崧騰營運露曙光

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【時報記者張漢綺台北報導】渡過營運谷底，崧騰(3484)營運現轉機曙光，汽車三電系統朝功能整合與輕薄短小發展，崧騰車用連接裝置模組順利搭上串接趨勢，成為國內外車用Tier 1廠供應商，隨著車用產品出貨逐步放量及工具機產業可望擺脫谷底，崧騰明年營運可望重返成長軌道，今天盤中股價逆勢走高。

為降低車體架構開發成本，並縮短開發時間，加上節能減碳趨勢，電動車三大核心系統(電池、電控及電機)設計朝功能整合與輕薄短小發展，三電系統串接改用二合一、三合一、四合一車用連接裝置模組設計，電動車品牌廠亦建立數個主架構平台，讓各系列的車款可以共同採用，一連串的改變，讓深耕汽車領域近10年、擁有電源關鍵技術及模具開發能力的崧騰迎來新商機。

目前崧騰車用連接裝置模組除三電系統，還包括48V轉12V的車內充電等，新產品已開始小量出貨，今年車用產品佔崧騰營收比重約7%到8%，隨著車用新產品出貨逐步攀升，崧騰預估，2024年車用產品營收有望較今年成長80%到100%，2025年車用產品佔比可望達20%。

受到工具機市況不佳影響，崧騰今年前9月合併營收為25.73億元，不過崧騰的獲利在公司積極調整下已見回升，隨著工具機客戶庫存逐漸回到正常水準，崧騰庫存周轉天數亦已接近正常，崧騰預期，第4季跟第3季差不多，整體來看，明年會比今年好。