10／16期貨市場掃描

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美股

消費者信心轉弱、中東衝突壓抑高風險資產，令大型銀行的亮眼財報蒙上陰影，美國四大指數13日終場跌多漲少。

道瓊工業平均指數10月13日終場上漲0.12％（39.15點）、收33,670.29點；周K線上漲0.79％。那斯達克指數下跌1.23％（166.99點）、收13,407.23點；周K線下跌0.18％。標準普爾500指數下跌0.5％（21.83點）、收4,327.78點；周K線上漲0.45％。費城半導體指數下跌2.7％（95.65點）、收3,452.97點；周K線下跌0.64％。

投資人仍在密切關注中東局勢發展。以色列13日宣布對加薩走廊（GazaStrip）發動突襲，為巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）突然襲擊以色列後，以軍首度以地面部隊反擊哈馬斯武裝份子。聯合國（UN）表示，以色列要加薩走廊100萬名平民立刻離開家園的撤離令，不可能不招致「毀滅性的人道主義災難」。

另一方面，美國12日則決定收緊對俄羅斯原油出口的制裁，對據稱違反七大工業國（G7）俄油價格上限規定的兩家運輸業者實施管制。油價在人們擔憂以巴衝突恐捲入中東其他產油國、美國加碼制裁俄油的影響下飆高。紐約商業交易所（NYMEX）西德州中級（WTI）原油11月期貨13日終場大漲5％、收87.1美元，創4月3日以來最大單日漲幅；過去一周勁揚4.2％，為9月1日以來最大單周漲勢。以巴衝突讓市場對區域性的原油生產感到擔憂；中東佔據全球超過1/3的海運原油貿易。

上述震盪促使美國公債及黃金市場湧現避險需求。CNBC報價顯示，黃金期貨13日終場勁揚3.11％，收1,941.50美元，創2022年12月1日以來最大單日漲幅。美國10年期公債殖利率13日尾盤則下挫約9個基點至4.62％，2年期公債殖利率則下滑約1個基點至5.05％。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨10月13日收盤上漲4.78美元或5.8%至每桶87.69美元，因擔憂中東局勢的影響，以色列對加薩北部居民發出撤離令；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲4.89美元或5.7%至每桶90.89美元。上週，NYMEX原油上漲5.9%，布蘭特原油上漲7.5%。

國際能源署（IEA）月報表示，2023年全球石油需求預估將年增230萬桶/日，至1.019億桶/日，其中來自中國的需求增長就佔了77%；2024年全球石油需求增長預估將放緩至年增90萬桶/日，主要是受到經濟放緩的影響。2023與2024年，全球石油產量預估將分別年增150萬桶/日與170萬桶/日。

石油輸出國組織（OPEC）月報表示，9月份，OPEC一籃子平均油價上漲8.3%至每桶94.60美元。2023年全球石油需求預估將年增240萬桶/日，2024年將年增220萬桶/日，與前月報告的預測相同。2023與2024年，OPEC以外的石油產量預估將分別年增170萬桶/日與140萬桶/日。9月份，OPEC原油日產量增加27萬桶至2,775萬桶，產量增長主要來自奈及利亞（14萬桶/日）與沙烏地阿拉伯（8.2萬桶/日）。

美國能源部10月12日公布，截至10月6日，美國商業原油庫存較前周增加1,020萬桶至4.242億桶，較過去5年的同期平均值減少3.4%，分析師原先預估為增加50萬桶；汽油庫存減少130萬桶至2.257億桶，蒸餾油庫存減少180萬桶至1.17億桶，分析師原先預估汽油與蒸餾油庫存均將減少100萬桶。

10月6日當周，美國煉油廠日均原油加工量1,520萬桶，較前周減少39.9萬桶；煉油廠產能利用率較前周的87.3%降至85.7%。汽油日均產量較前周的880萬桶增加至970萬桶，蒸餾油日均產量較前周略增至470萬桶。

當周美國原油日均進口量較前周增加11.5萬桶至630萬桶，過去4周的原油日均進口量為660萬桶，較去年同期增加3.5%。汽油日均進口量較前周的92萬桶減少至59萬桶，蒸餾油日均進口量較前周的8.5萬桶增加至12萬桶。汽油日均需求較前周的801萬桶增加至858萬桶，相比去年同期為828萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨10月13日上漲，美國農業部13日公告，出口商報告對中國銷售181,000公噸的軟紅冬麥；玉米與黃豆則是下跌。12月玉米期貨收盤下跌0.6％至每英斗4.9325美元，11月黃豆下跌0.8％至每英斗12.8025美元，12月小麥上漲1.4％至每英斗5.7975美元。上周，黃豆、小麥、玉米分別上漲1.1％、2％、0.3％。美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨10月13日上漲1.1％至每磅86.06美分，上周下跌1.2％；10月粗糖期貨上漲2.6％至每磅27.03美分，上周上漲1.1％。

美國農業部10月12日發布月報，報告維持2023/24年度黃豆期末庫存預估為2.20億英斗，低於分析師平均預估的2.33億英斗。玉米期末庫存預估為21.11億英斗，較前月預估下調1,000萬英斗，低於分析師平均預估的21.48億英斗。小麥期末庫存預估為6.70億英斗，較前月上調5,500萬英斗，高於分析師平均預估的6.49億英斗。

美國玉米產量預估較前月下調7,000萬英斗至150.6億英斗，略低於分析師平均預估的151億英斗；黃豆產量預估較前月下調4,200萬英斗至41億英斗，略低於分析師平均預估的41.3億英斗。小麥產量預估較前月上調7,800萬英斗至18.12億英斗。

報告表示，全球小麥產量預估較前月下調400萬噸至6.464億噸。其中，澳洲小麥產量預估下調150萬噸至2,450萬噸，主要因為天氣乾旱的影響；哈薩克小麥產量預估下調200萬噸至1,300萬噸，由於生長季節天氣不佳的影響；衣索比亞小麥產量預估下調200萬噸至550萬噸，因過去兩個月天氣乾旱的影響。

美國玉米產量預估較前月下調177萬噸至3.8265億噸，玉米出口量預估較前月下調63萬噸至5,144萬噸。巴西玉米產量與出口量預估維持不變，分別為1.29億噸與5,500萬噸。阿根廷玉米產量預估較前月上調100萬噸至5,500萬噸，出口量預估較前月上調50萬噸至4,100萬噸。烏克蘭玉米產量與出口量預估維持不變，分別為2,800萬噸與1,950萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月13日收盤上漲58.5美元或3.1％至每盎司1,941.5美元，創年內單日最大漲幅，因中東局勢擔憂刺激避險需求攀升的影響；美元指數上漲0.1％，12月白銀期貨上漲4.3％至每盎司22.895美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲1％至每盎司884.2美元，12月鈀金期貨下跌0.2％至每盎司1,145.20美元。上週，金銀鉑鈀漲跌幅分別為5.2％、5.4％、0.3％、-1.5％。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）13日黃金持有量持平為862.37公噸，維持在2019年8月以來的新低水平。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少79.82公噸至13,971.78公噸。

內德戴維斯研究公司（NedDavisResearch）首席全球投資策略師海耶斯（TimHayes）報告表示，黃金仍然是一項有吸引力的長期投資，稱金價200日移動均線仍處於上升趨勢。報告表示，投資人應密切關注黃金，因為避險需求可望開始重新顯現，市場情緒已經消化了許多對黃金不利的消息。

報告指出，也許聯準會並不會像投資者希望的那樣迅速降息，但美國利率週期仍然正處於緊縮週期的末尾，甚至對於全球央行來說都是如此，這與去年的環境截然不同。當前市場的一個關注重點是，在聯準會試圖控制通膨之際，經濟將會走弱到何種程度，而這種擔憂對黃金來說是一項利多。

美國勞工部12日公布的數據顯示，美國9月份消費者物價指數（CPI）略高於預期，剔除食品和能源價格的核心CPI則是符合預期。美國9月CPI年增3.7％與前月持平，略高於市場預期的年增3.6％；月增幅較前月的0.6％放緩至0.4％，但仍略高於市場預期的月增0.3％。核心CPI月增幅與前月持平為0.3％，年增幅較前月的4.3％放緩至4.1％。

分析師表示，9月的CPI數據無法說服聯準會官員當前利率能夠充分遏制價格上漲，今年內利率或會保持利率穩定，但也無法忽視再一次升息的風險。加拿大蒙特利爾銀行資本市場（BMOCapitalMarket）報告稱，總體來看，9月數據與聯準會此前的表態一致，即需要將利率保持在能夠限制通膨的水平，並維持較長時間。