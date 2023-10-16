2023 創博會完美落幕 跨域創新技術引領未來趨勢

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2023年「台灣創新技術博覽會（創博會）」實體展於10月14日圓滿落幕，展期間吸引近5萬人次參觀者進場，與本屆傑出發明人共同見證今年的科研成果，更期盼能繼續透過本展發掘跨領域的發明技術，並藉由各國發明交流，使台灣成為一個國際研發交易樞紐平台。

本屆創博會延續以「三館一區」呈現展覽亮點，「創新領航館」設立的半導體專區，今年邀集瑞昱、群聯、力積電、旺矽科技及群創等半導體領導企業，展示半導體於車用裝置、人工智慧及顯示器等重點領域技術應用，展現台灣創新研發的堅強實力；未來科技館以AIoT智慧應用、淨零科技、生技新藥與醫材及人文科技等創新技術作為亮點，其中台北科技大學展出的易動拳靶（MovableBag+）利用遭遇型觸覺回饋技術可同時訓練拳擊手的打擊和腳步，並結合VR視覺回饋，為一套多感官回饋的移動式拳擊訓練系統，展期三天吸引眾多參觀者體驗拳擊手揮拳快感。

「永續發展館」由農業部、環境部、勞動部、工業局、能源局、國營會、原能會等部會攜手合作，以循環再生、減碳增匯、綠能科技三大子題展出111件技術，其中光宇應用材料展出半導體廢砂漿回收再生專利技術，在半導體產業蓬勃發展之際，將回收之製程中所產生的廢砂漿分離出二氧化矽、碳化矽、矽酸鈉及綠氫等再生材料，並將再生材料產品提供業界應用，鼓勵並帶領各行各業加入綠色供應鏈行列。

亞洲發明界最高榮譽「鉑金獎」本屆共有近530件作品參賽，涵蓋半導體、資通訊、生技醫藥、機械及日常用品等多種領域，共頒發11面鉑金獎、81面金牌獎、92面銀牌獎及152面銅牌獎，共計337件得獎作品。國家原子能科技研究院為本屆最大贏家，榮獲2面鉑金獎及4金3銀5銅，共15面獎牌的佳績；國外發明區的韓國發明振興協會（KIPA）、印尼發明創新促進協會（INNOPA）及泰國國家研究委員會（NRCT）今年率隊來台亦大有斬獲，也藉由展覽提供國際間跨領域研發人才交流機會，期許未來能有更多創新想法大放異彩。

2023「台灣創新技術博覽會」三天展期已圓滿落幕，下屆將於2024年10月17日至19日於台北世貿1館舉行，持續扮演發明創新展示及交流的最佳展會。更多展覽資訊及2023鉑金獎完整得獎名單，請至官網查詢及瀏覽，官網（https://www.inventaipei.com.tw/）、臉書粉絲團 （https://www.facebook.com/tie.Taipei/）。