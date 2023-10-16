習仲勛110周年誕辰紀念 陝西、廣東高調紀念

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據《星島日報》報導，昨天（15日）是中國大陸國家主席習近平父親、中共元老習仲勛冥誕110周年紀念日，陝西省委機關報《陝西日報》在頭版全版刊登《「從群眾中走出來的群眾領袖」》的紀念長文，廣東省委機關報《南方日報》則在要聞第二版全版刊登《潮起珠江，緬懷習老》的長文。陝西是習仲勛的家鄉，也是他革命的起點。廣東則是習仲勛主政以及晚年生活的省份，也是他為改革開放建立功勛之地。

報導稱，對於舉辦已故領導人誕辰紀念活動，官方有嚴格的規定，分為四個等級。第一等為毛澤東。第二等是周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲；第三等是曾任政治局常委、國家主席等正國級；第四等是副國級領導人。鄧小平等逢十周年誕辰紀念活動，除了發表紀念文章，中央有關部門召開紀念座談會，楊尚昆等正國級逢十周年則只是發表紀念文章。

報導稱，習仲勛生前曾任副總理、政治局委員、全國人大副委員長，屬於副國級領導人，「誕辰紀念活動可以在逢五十、逢百周年時舉行」，也就是中央不會操辦逢十紀念活動。不過地方層面則沒有明確相關規定，陝西、廣東除了在官媒刊登紀念長文，還有系列動作。

10月12日，「紀念陝甘邊革命根據地創建90周年」座談會在陝西銅川照金鎮舉行，省委書記趙一德、省長趙剛，以及「革命先輩親屬代表習遠平」出席並發表講話。習遠平是習近平弟弟，這場座談會顯然也是紀念習老誕辰110周年。

10月8日，廣東省委理論學習中心組舉行學習會，主題本是河套深港科技創新合作區建設，政治局委員、廣東省委書記黃坤明指出，今年是習仲勛誕辰110周年，「必須繼承發揚習仲勛同志等老一輩無產階級革命家的優良革命傳統」，並頌習老主政南粵「為廣東的改革開放事業和經濟特區建設作出了重大貢獻」。

10月11日，黃坤明到肇慶視察，首先來到位於懷集縣藍鐘鎮的岳山林場。習仲勛曾於1979年和1987年兩次到懷集視察，勉勵當地幹部群眾發揚「岳山造林」精神，保護好綠水青山。黃坤明再度「深切緬懷習仲勛同志為廣東改革發展作出的歷史性貢獻」，要求用實際行動把廣東建設得更加美麗。