2023桃園議長盃路跑萬人齊聚開跑

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「2023年桃園市議會議長盃路跑活動」15日晨在青埔運動公園棒球場鳴笛起跑，比賽分為21公里、10公里競賽組及4.5公里休閒組，議長邱奕勝、市長張善政、副議長李曉鐘、立委呂玉玲、魯明哲、新北市長侯友宜等貴賓都蒞臨現場，另外超人氣樂天女孩筠熹及阿布舞也到場，共同為選手們加油。

今年議長盃路跑活動一開放報名人數就爆滿，吸引了來自各地的選手參賽，包括美國、日本、印度 、南非等11個國家的外籍跑者，最高齡超過90歲，還有160名10歲以下的小跑者都早起參賽，上萬名跑友齊聚一堂極為壯觀。桃園市議會議長邱奕勝表示，已邁入第13屆的議長盃路跑，每年都受到民眾的熱烈參與，今天參與人數更是創歷史新高，已在大家心中形成「萬人馬拉松」品牌形象。透過路跑活動，不但展現市民的健康活力，也讓參賽者在賽道沿途上，見證青埔地區現代化與國際化的建設成果，感受青埔地區的成長與蛻變。

比賽結果方面， 21公里組由芝篤史奪冠，僅花費76分11秒完成；10公里組則由李民泓花費41分23秒奪冠，展現選手們優異的實力；另還有12組視障朋友由專人陪跑完賽，公益組由謝奇洲奪得冠軍。

立委參選人邱若華、牛煦庭、涂權吉、彭俊豪等，議員徐其萬、徐玉樹、葉明月、周玉琴、張桂綿、吳進昌、張碩芳、張秀菊、黃崇真、朱珍瑤、錢龍、陳美梅、陳韋燁、于北辰等，都到場為選手加油！