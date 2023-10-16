《其他電》H2營運持穩H1 光洋科登近2個半月高價

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【時報記者林資傑台北報導】靶材大廠光洋科(1785)表示市況雖未見顯著復甦，但至少不再繼續惡化，預期2023年下半年營運持穩上半年、2024年上半年持平，未來需求動能可望恢復。光洋科股價今（16）日開高穩揚2.75％至39.25元，創近2個半月高點，早盤維持逾1.5％漲勢，表現強於大盤。

光洋科2023年9月自結合併營收23.06億元，月增達20.88％、年增達19.97％，回升至近15月高。使第三季合併營收59.5億元，季增3.4％、年減1.3％，回升至3季高。累計前三季合併營收165.46億元、年減19.78％，續處近4年同期低，但衰退幅度持續收斂。

光洋科董事長黃啟峰先前法說時表示，公司過往下半年營運會優於上半年、約45％比55％，惟目前市場整體需求仍相對低迷、客戶急單頻率偏高，顯示對市場需求無法完全掌握，故預期下半年營運與上半年相當、明年上半年持平。

不過，黃啟峰認為目前市況未再繼續惡化，已見產業朝健康方向好轉跡象，顯示未來需求動能可望恢復。他看好3大產業趨勢可望驅動公司未來營運成長，將持續優化營運體質及產品組合來做好準備，聚焦半導體、資料儲存解決方案2大產業布局，以擴大市占增添動能。

而鎵、鍺等稀有金屬為半導體關鍵材料，最大生產國的中國大陸8月啟動出口管制，相關原料供應出現潛在風險，使循環經濟應用漸獲重視。黃啟峰指出，光洋科具稀有金屬回收再製能力，有助降低供應不確定性，已接獲日本客戶詢問合作可能，為未來另一成長商機。