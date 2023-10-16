《經濟》GDP難保「1」？ 國發會三點說不

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】國際貨幣基金(IMF)日前公布新一次經濟預測，台灣今年GDP成長率大減1.3個百分點至0.8%，而星展預期更降至0.5%，即使9月出口成功轉正、終止連12黑，但難以保一的預測仍引發市場擔憂，主計總處先前GDP看法估至1.61%。立法院「國發會及所屬單位113年預算詢答」，會中國發會主委龔明鑫針對此說明，今年台灣GDP應為1.5%上下，主要因素有三。

針對GDP經濟成長下修至0.8%，國發會表示，全球經濟成長疲弱，抑制我國出口表現，惟隨科技新品備貨旺季效應，以及產業鏈庫存去化告一段落，景氣落底訊號浮現，今年第4季出口可望恢復正成長，也可望增加經濟成長動能。而政府也將持續強化內需動能，除戮力推動各項疫後強化經濟及社會韌性措施外，也將加速執行國內公共建設，積極促進臺灣產業升級轉型等，持續創造台灣經濟成長新動能。

此外，IMF預測台灣今年消費者物價指數(CPI)上漲2.1%，遠低於全球的6.9%，政府也將密切注意物價。

龔主委進一步說明，今年GDP成長率應為1.5%上下，主因有：一、國內內需包括服務業、消費等成長持續創新高；二、九月出口成功轉正，出口基期高的因素將緩解，產業存貨去化也逐步告一段落，第四季出口可望撥雲見日；三、9月台灣採購經理人指數PMI部分產業也冒出復甦火花，其他產業也持續往好的方向發展。

龔主委也直言，IMF預估向來偏低，在2020年GDP成長率為-4%，但台灣疫情中卻逆勢成長，全年2020年台灣全年經濟成長率3.11%。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，第四季出口預估恢復個位數正成長，成長動力從內需轉向外需，帶動台灣第4季經濟成長呈現U型復甦可期。

國發會認為，這波經濟下修主要是受到上半年比預估來的疲弱，疫情期間電子零組件庫存過多，加上疫後終端需求疲弱，大陸復甦力道遜於預期，均脫累全球經濟復甦狀況，然下半年轉折點顯著，出口成功轉正，AI題材帶勁，以及去年第四季出口負成長，基期低提振。而政府在這段時間也持續維持內需力道，如透過公共建設、激勵民間投資等，振興景氣。