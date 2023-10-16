高鐵App功能升級 線上續購回數票、定期票都可用

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「台灣高鐵App」功能再升級！凡使用回數票及定期票的旅客，先前已透過車站窗口購得實體卡者，即日起，只要透過「台灣高鐵App」，即可在線上自行續購回數票及定期票，免去到窗口排隊等候的時間，讓續購更加輕鬆、省時、方便，歡迎旅客多加利用，以提供有固定搭乘需求的旅客更加便捷、貼心的票務服務。

旅客欲使用「台灣高鐵App」線上續購回數票及定期票功能時，請將App先更新至3.2.00以上版本，再點選「定期／回數」功能，輸入票卡號及持卡人身分證號後，系統即會自動載入票卡資訊，並判定是否符合續購條件；接著只要使用「續購車票」功能，並依App顯示訊息逐步操作，確認購買方案、搭乘區間及總票價，並以信用卡付款後，就可輕鬆完成回數票／定期票線上續購。

台灣高鐵公司特別提醒旅客，回數票及定期票均採「記名制」，限持卡者本人使用，首次購買時，請透過高鐵各車站售票窗口並取得實體卡後，下次即可線上續購；而已經取得回數票／定期票實體卡的旅客，在完成線上續購後，請攜帶實體卡先到設置在驗票閘門附近的「搭乘資訊查詢機」進行「靠卡」，將App購買的車票產品下載儲存到實體卡內，等卡片上原有的車票產品用完或到期之後，下次通過閘門時即會自動啟用續購產品，方便旅客快速乘車。

台灣高鐵回數票依照旅客搭乘需求的不同頻率，提供二種優惠方式，分別為優惠效期30天內搭乘10次，票價為自由座82折，以及優惠效期60天內搭乘8次，票價為自由座的92折；定期票則提供旅客在30天內，可不限次數搭乘所購買區間之自由座車廂，折扣則為自由座全額票價49折（以每天搭乘2次計算），歡迎有固定搭乘需求的旅客多加利用。