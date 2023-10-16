宏碁大尺寸曲面電競螢幕登台

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宏碁再推全新大尺寸曲面電競螢幕XV345CUR V3／ED343CUR V3，採用具原生180Hz螢幕刷新率、34吋UWQHD（3,440x1,440）高解析的1000R曲度VA顯示器，除有HDR 10認證、90％Adobe RGB可擴大色彩範圍，並採用AMD FreeSync Premium技術，可消除螢幕畫面撕裂、降低延遲，加上無邊框外型、背置RGB光條，與內建3W的雙喇叭，為玩家帶來大畫面的聲光快感。

兩款新品皆搭配護眼Acer VisionCare 2.0技術，包括Acer ComfyView防眩光霧面顯示技術，有效降低反光，以及Acer Flickerless不閃頻技術，能排除有害的螢幕閃爍問題，保護雙眼免於傷害。另Acer BlueLightShield濾藍光技術，則可降低螢幕散發的有害藍光量，減輕眼睛疲勞感。此外，其配置的Acer ErgoStand符合人體工學設計，可依舒適度進行-5°～15°的角度調整，舒緩肩頸肌肉疲勞。

Acer XV345CUR V3曲面電競螢幕具有0.5毫秒（G-to-G）反應時間，順暢處理快速移動的動作和迅速轉場，享受無延遲、影像清晰地的遊戲體驗，具有多元連接埠串聯便利，包括HDMI、DisplayPort、Type-C及USB等，還可高低升降110mm。

另一款超值大尺寸新品Acer ED343CUR V3曲面螢幕，則有最高0.5毫秒（G-to-G）反應時間，流暢處理快速移動中的動作和迅速轉場，無延遲、Delta E＜ 2 低色差，可重現真實亮麗色彩。

兩款大螢幕新品建議售價分別為11,999元、10,999元，於全台宏碁旗艦專售店、Acer Store及網路通路即起販售。