威力工業 再生能源的資安守護者

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在劇烈的全球氣候變遷與低碳/能源的雙軸轉型浪潮下，大數據和科技密集加速演進，使能源基礎設施變得更加複雜，也更容易成為潛在的資安攻擊目標。

威力工業網絡股份有限公司(ORing Industrial Networking)參與10月18日於南港展館登場的國際能源週( Enegy Taiwan)， 以提供「再生能源資安」與「節能減碳」新一代能源物聯網解決方案為參展主軸，期許以再生能源資安的守護者角色，更國際化地與世界接軌。

威力工業董事長施作君表示，本次展出第一個主軸「再生能源資安」，主要以與全球資安領先大廠Fortinet合作整合的OT資安產品，以及OT智慧工廠與再生能源的資安解決方案為首，包含太陽能電廠、儲能案場、變電站與充電站，提供再生能源基礎建設做完整的資安防護。第二主軸「節能減碳」，展出ORing完整碳盤查、碳足跡、能源管理與智慧照明解決方案。

威力工業網絡股份有限公司(ORing Industrial Networking)參與10月18日於南港展館登場的國際能源週(攤號: 南港展覽館一館-J0427A)，歡迎各界蒞臨指導。

值得關注的是，ORing 新一代工業網通產品包含電力交換機、POE 電表交換機、5G AI 閘道器等，皆符合最新IEC-62443資安規範與完成碳排查、碳足跡認證。新一代

IEC-61850 認證的電力網路交換機具新一代Zero packet loss HSR/PRP Redundant Ring 功能，以及IEC-61850通訊協定處理最佳化，可以建置最安全穩定的變電站電力通訊網路。ORing POE 電表交換機具備創新用電計量功能，除了供電之外還可以計算連接設備的用電量與做最佳用電管理。 ORing 這次也展出跟Fortinet合作開發的EN50155鐵道認證防火牆，整合ORing鐵道POE交換機，可以提供on board鐵道最佳資安防護方案。

ORing AI EMG能源管理閘道器具備強大邊緣運算能力，整合4G、5G高速連線與內建能源管理系統，具備乙太網口、序列介面、DI&DO等完整通訊界面，可以彈性管理智慧電表、感應器、空調、冰水主機等設備，提供用電排程最佳化、需量管理、超約告警等功能，為業界首創整合工業閘道器與能管系統All-in-one一體機。再者，並提供最佳成本與穩定的能源管理系統方案，智慧LED照明一直都是節能減碳的重要方法之一， ORing也會展出智慧照明方案包含智慧路燈、智慧隧道燈、智慧霧燈以及溫室智慧燈控等方案。

過去ORing在國內外市場已經贏得許多智慧路燈的成功案例， ORing Zhaga智慧燈控為全亞洲第一個通過Zhaga-D4i 認證產品，新一代路燈智慧燈控更具備斷電保護告警、Modbus gateway等創新功能兼具智慧調光與節能功能，可望開發更多智慧城市與智慧照明的應用，確保ORing在智慧燈控市場的領先地位。

10/18~10/20期間，ORing在2023年智慧能源週展(攤號: 南港展覽館一館-J0427A)展出以上新產品解決方案, 歡迎大家蒞臨指導。10/20下午與Fortinet於台北漢來大飯店3F (鉑金C廳)聯合舉辦再生能源資安研討會，報名連結如下:

https://event.fortinet.com.tw/GreenEnergySecurity/

歡迎踴躍報名參加。