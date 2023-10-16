歐德新莊幸福館盛大開幕 一日館長顏永烈 開箱AI智能宅

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「有家的地方就有幸福，幸福在的地方就有歐德」，歐德集團「新莊幸福館」日前隆重開幕，邀請藝人顏永烈擔任一日館長，為大台北地區消費者規劃完善居宅設計，打造幸福之家。

矗立在環狀線幸福站旁、思源路上，3層樓200多坪，外觀房型設計的「歐德新莊幸福館」，吸睛引人駐足，豐富多樣的場域設計、寬敞舒適的參觀空間，以「慢活」為核心，體現「幸福」居宅。新家由歐德為其量身訂製的顏永烈，使用兩年多來，對於系統家具也頗有心得，因此受邀當任一日館長，介紹起室內裝潢頭頭是道，說得一口好設計，對於透過樓高與弧度的精算、大理石踏階、垂墜燈飾妝點，宛如藝術精工的旋轉梯，讓顏永烈直呼「好氣派!一踏上去感覺自己就像巨星一樣。」

讓顏永烈覺得驚豔又新奇的是「智能宅」的規劃，結合生活需求與科技，透過聲控就能開啟燈光、冷氣、電視、窗簾等設備，還有「酒吧模式」、「唱歌模式」、「電影模式」，只要出一張嘴，就能搞定一切，讓顏永烈笑說「以後就有藉口癱懶在沙發上，享受好便利的智能生活。」

歐德集團董事長陳國都表示:「新莊幸福館的成立，代表歐德集團向前邁進很重要的一哩路，門市坐落的位置四周都是新建案，勢必為門市帶來豐沛的案源，期許未來業績長紅，努力為消費者打造夢想的家，與幸福相約。」

新莊幸福館重要推手，歐德集團執行長陳國偉表示:「生活設計在於人，幸福館從自地自建起，歷經約兩年半的時間，從零到完工，是許多工程部同仁及設計師辛苦成果，希望同樣用這份心力服務支持歐德的客戶，一起為幸福打拼。」

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歐德傢俱新莊幸福館: 新北市新莊區思源路222號