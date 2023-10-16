2024年式進口豪華SUV報到

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【中國時報 陳大任】時序進入第四季，各品牌車款陸續發布2024年式新車款，如JLR Taiwan已開放2024年式Defender首波配額預售，並導入X-Dynamic HSE頂級車款與Defender 110專屬County外觀選配套件；裕隆日產推限量50台INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版，汎德針對2024年式BMW X3與X4推出BMW Yours多元智選之全方位購車方案。

JLR Taiwan表示，2024年式Defender 90與110標配數位儀表板、11.4吋大型曲面觸控螢幕與ClearSight車內後視鏡。至於首度導入的X-Dynamic HSE頂級車款，則針對設計與舒適面向進行全面升級，例如採用黑色對比色車頂搭配全景式電動玻璃天窗，並以20吋緞光深灰色輪圈與車尾黑色拖車環來強化視覺印象；車室內裝則運用檀木黑頂篷、皮革內裝套件、溫莎皮革與Robustec耐磨材質座椅、可調式車室氛圍燈、Meridian音響系統，搭配X-Dynamic專屬門檻踏板全面提升奢華質感，售價266萬元起至441萬元。

INFINITI QX50S黑曜有型

裕隆日產表示，INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版透過外觀6大黑曜套件，包括黑曜水箱護罩、黑曜車側飾板、黑曜鋁合金輪圈、黑曜新月形D柱、黑曜銘牌及黑曜排氣尾飾管的亮黑處理方式展現獨特風格；搭載兼具強大性能與效能的VC-Turbo可變壓縮比引擎，從容展現268hp最大馬力與380Nm最大扭力，讓駕駛能安心自在享受駕馭樂趣。

汎德目前針對2024年式BMW X3與X4推出BMW Yours多元智選之全方位購車方案，提供如月付9900元起或100萬40期零利率分期等多樣購車禮遇，另也提供3年租賃禮馭優惠方案。此外，本月交車領牌更限時加贈3年/6萬公里BSI（BMW Service Inclusive）原廠保養套裝，無須負擔額外費用，透過BMW CBS智慧保養系統偵測，讓車主更自由彈性的安排回廠保養行程。

2024年式Defender導入X-Dynamic HSE頂級車款與Defender 110專屬County外觀選配套件。圖／JLR Taiwan提供

搶眼的對比色尾門。圖／JLR Taiwan提供