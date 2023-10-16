特斯拉「Drive with Pride 與驕傲同行」活動開跑 提案有機會開彩虹車

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特斯拉（TESLA）年度旗艦活動「Drive with Pride 與驕傲同行」2023 年邁入第六屆，今（16）日活動正式於官網開跑，官方同步釋出全新彩虹車紀錄短片，再度號召全民一起提案，就有機會駕駛彩虹TESLA電動車三天兩夜。

「彩虹車載著球具駛進校園，不僅帶給孩子機會和夢想，象徵的更是這個世界的愛與善意。」在最新釋出的彩虹車紀錄短片中，位於宜蘭的棒球教練游先生駕駛象徵改變力量的彩虹 Model Y 前往偏鄉。

特斯拉表示，將市區小學頗有餘裕的棒球器材送入部落，不只讓資源能再度被利用，也將環保理念帶進山裡，在孩子心中種下「勇敢築夢」的種子，同步也孕育對環境和家鄉的依戀。

特斯拉說明，今年Drive with Pride與驕傲同行活動以「同心合力」為主題，延續 TESLA彩虹車自 2018 年首度亮相以來乘載的力量，邀請全民呼朋引伴，聯手有著共同目標的好友，以行動為社會、環境、人文，或任何自身關注的議題做出改變。獲選者將擁有彩虹TESLA電動車三天兩夜駕駛機會。

特斯拉表示，即日起至12月31日，只要前往活動官網，即可觀賞TESLA最新發布的彩虹車紀錄短片與 Drive with Pride 與驕傲同行活動自2018年至今的歷程回顧。