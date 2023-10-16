杭州放寬住房限購政策 限購區減至4個

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杭州房產新政實施，發布通知優化住房限購政策，將該市住房限購範圍由原來的9個區減少為4個區，同時將二手房公積金貸款年限由不超過50年延長至不超過70年。

澎湃新聞報導，杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室16日發布《關於優化調整房地產市場調控措施的通知》，將住房限購範圍縮小為上城區、拱墅區、西湖區、濱江區；餘杭區、蕭山區、錢塘區、臨平區、富陽區不再限購。

該通知表示，杭州市戶籍家庭在限購範圍內限購2套住房；非該市戶籍家庭在市區範圍內有繳納城鎮社保或個人所得稅記錄的，在限購範圍內限購1套住房。對參與限購範圍內住房司法拍賣的競買人取消「須符合本市住房限購政策」的限制。

此外，職工使用住房公積金貸款購買二手住房的，二手房屋齡與貸款期限合計年限由不超過50年延長至不超過70年；強化預售資金監管，確保監管額度內資金專款用於工程建設；新建商品住房公證搖號公開銷售過程中購房家庭中選後放棄選房、購房的，不再限制購房意向登記。根據限購政策調整，還將相應優化無房家庭認定條件。

報導指出，近兩個月內浙江已有多個設區市發布房產新政，放開限購限售政策。8月25日，嘉興宣布取消行政限制性措施，支持所有居民家庭合理購房需求，不再限制購房套數。一個月後，寧波發布房產新政15條，取消限制性購房政策，調整住房限售政策。10月11日，紹興宣布全面放開原限售住房限制政策，同時進行多條政策優化。