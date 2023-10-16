陸客今年確定來不了！王國材認：只能看明年

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國旅慘兮兮，中秋、國慶連假，住宿訂房率都沒有超過五成，陸客到底何時可以來？交通部長王國材今天坦言，現在經過私下管道去了解，大概今年都不會來了，「要看明年了」。

陸委會8月底時宣布，開放陸客團與台灣團客每日各2千人次旅遊，並開出1個月觀察期，「視陸方回應，再確定實施日期」，但至今未獲得對岸積極會應。

前花蓮縣縣長，藍營立委傅崑萁今天在立法院交通委員會質詢時，問王國材，到底陸客什麼時候要來？為什麼交通部都沒有積極處理，應該要再主動釋出善意，例如先開放台灣的團客前往。

王國材先回應，「要看明年，今年都不會來了」，接著回嗆傅崑萁，如果台灣先開放團客過去，結果陸客卻沒有來，這樣的結果對花蓮影響最大。

傅崑萁接著質疑，交通部有沒有拿出國內旅遊的補助方式，他提到，目前花蓮僅一年僅剩15班包機，加起來也才一千～兩千多人，過去2016年時，一年包機到花蓮的旅客就高達2萬人，五天四夜定點旅遊一年產值就有6.5億元，現在的旅客遠遠不能比。

他進一步指出，花蓮縣三個鄉鎮市以外，全縣都被劃為國家風景區，很離譜，因為現行國家風景區內一公頃以上的開發都要環評，不只沒有保護到地方，所有發展都受到嚴格掣肘，交通部應解決這不合理現象。

王國材表示，應是太魯閣國家公園的關係所導致，這部分是內政部管茶，「我們會表達您的關心」，傅崑萁不滿，國家風景區和國家公園定義不同，王國材則回問「那你意思是風景區要收掉？」，傅崑萁說，「不合理的事情就要改變」，王國材最後回應：「目前為止我聽到都是希望擴大，第一次聽到縮小，若真的這樣，我們就按照這方式處理。