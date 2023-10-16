節能安駕群眾募資　讓全民參與 ESG 減碳行動

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近年每個人幾乎耳熟能詳的「全球暖化」、「氣候變遷」、「節能減碳」這些名詞已成為了日常生活的熟悉字眼，但聽起來遙遠的氣候議題其實就在你我的生活裡，距離聯合國目標 2050 全球淨零只剩下兩個十年，然而全球碳排量仍不斷增長。

為協助降零減排，櫛構科技提供企業可執行的減碳演算法與雲端平台，讓客戶在碳排管理上除了盤查外能有實際碳管理。櫛構科技提供全方位從廠房設備至交通 ESG 全面性永續碳管理（從碳數據收集/盤查到碳減量/碳資產交易）雲端 SaaS 平台，透過 AI 協助企業達到 ESG 減碳的目標。以交通運具為例，目前與新營客運等各地業者展開實際合作導入，透過數據科學協助車輛業者進行能源管理，提升車輛效率。

除了更換電動車外，如何駕駛車輛也會大大地影響能源使用效率以及碳排放。例如頻繁加減速與節能安駕的開車風格，兩者油耗差別高達24.4%。因此，櫛構科技嘗試透過群眾募資的方式，邀請大眾參與開發全民減碳的節能安駕教練 App，畢竟公民的碳排放才是真正的「沈默多數」。

櫛構科技執行長李緯明於10月13日出席數位部數產署「公益創新．徵案100」-日本福岡媒合交流會，與日本福岡知名企業 StartupGoGo 及 QTnet 交流本次提案，獲得日方高度認可交通減碳在日本的可行性，並實質討論本案與日方串連合作發展。

李緯明會中表示，「節能安駕 AI 教練 - 讓手機陪你一起省油開車！」在 flyingV 群眾募資平台展開群眾募資主要分成分三階段，回饋物特別選用FORESTABLE菱殼炭粒吸附包，以強調永續精神的實踐。我們樂見本案在不到 24 小時即完成第一階段群募，正往第二階段邁進中，這階段更是本落地的重要階段之一，期待民眾能參與群眾支持本案。群眾募資連結 https://www.flyingv.cc/projects/34386?ur=fJAMkB