聯華林德在台率先取得ISO國際氫能認證

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經濟部能源局日前公告《加氫站銷售氫燃料經營管理許可辦法》草案，九月上路，回應台灣產業求氫若渴。國際氫能委員會 (Hydrogen Council) 五月出版的Hydrogen Insights 2023報告指出，至2030年全球氫能直接投資達3200 億美元，較前8個月成長35%；而加氫站建置以每年超過50% 的增長率向上攀升，顯見全球氫能投資與建置皆穩定成長中。

台灣工業氣體指標廠商-聯華林德，10月18日 (三) – 20日 (五) 於南港展覽館一館所舉行的「台灣國際智慧能源週」，以「氫能驅動．低碳經濟」主軸，展現在氫能運輸、混氫發電、工業應用等布局，提出包含符合氫燃料產品與加氫站建置能力的ISO國際最高標準。聯華林德以首度參展之姿，展現全方位氫能應用，力陳低碳經濟躍居產業轉型要務，舉足「氫」重。

為對政府機關、業界夥伴、消費大眾，提出氫氣產品品質保證，聯華林德率先已於今年8月，獲得ISO 14687氫燃料產品規範，是國內少數獲得國際認證的業者，而加氫站建置能力則與合資夥伴林德合作，符合ISO 19880 加氫站認證，全球累積超過200座建置/營運經驗，技術能力成熟，可符合當下與未來擴充的需求。

聯華林德氣體綜合產業事業群副總經理沈欣儒表示，聯華林德長年為電子半導體、工業製造等多種產業，提供包含氫氣等工業氣體，能滿足客戶所要求的高純度產品。有鑑於氫能移動相對新穎，國內許多標準檢測正在建置中，聯華林德與國際同步，特別將在台生產的氫燃料送往美國Airborne實驗室，取得符合氫能載具標準，也樂於將此經驗，與國內檢測單位、產業夥伴分享，以高純度、高品質增加使用者與消費者的信心，帶來明確清晰的應用架構。

至於氫能安全，聯華林德氫氣動能總監苗華山強調，據了解國內氫能法規將涵蓋：車輛審驗、高壓氫氣的製造及儲存、危險物品運送管制、加氫站營業許可、消防安全、儲存容器、設備檢查、電氣安全、勞工安全等，涉及相關人事物及各個階段等縝密面向，聯華林德無不致力達成要求，確保使用安全，讓民眾安心。

聯華林德的氫氣生產採「蒸氣甲烷重組」（Steam Methane Reforming，簡稱SMR）製程，配置有二氧化碳回收系統，提供生產效率與純度兼備的低碳氫。其他低碳應用重點還包含：一、混氫發電：與台電合作，將既有天然氣燃料，加入氫氣發電。二、富氧/全氧無焰燃燒技術：降低助燃氣體中的氮氣成分，產能可提高至50%，節省燃料成本達50%，減少二氧化碳排放等益處。三、熱處理工藝：為熱處理爐提供工業氣體、氣氛生成、控制與攪拌，以及深冷處理等應用，可達低耗、高效、高品質。

台灣國際智慧能源週，聯華林德參展資訊：10月18日 (三) – 20日 (五)，於南港展覽館一館 1 樓，攤位 J0130，J 入口處右轉。展示重點有：1. 氫能產業鏈完整解決方案；2. 加氫站氫能設施；3. 混氫發電。現場好禮活動等您參加：氫能小學堂，還有「氫能小知識」線上問卷送好禮，每天限量，攤位兌換。歡迎造訪！

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