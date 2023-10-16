以色列「資源貧瘠」 憑什麼成為晶片大國？

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【中時新聞網 郭宜欣】以巴激烈軍事衝突難解，雙方經濟大受打擊，在以色列蓬勃發展的高科技產業也無法倖免，若當局持續徵召民眾上戰場，劇烈影響恐會浮現。至於以色列人口不到千萬，又缺乏水資源，如何成為晶片大國，陸媒分析4個主要原因。

多年來，以色列有中東矽谷美稱，科技業佔國內生產總值的20%，囊括國內超過14%的就業市場，此次衝突爆發前，預計半導體業的產值將達到11.4億美元，且包括蘋果、博通、高通、英特爾、三星、華為及德州儀器在內的科技大廠都在以色列設有研發中心。

以色列的天然資源不足，但當局早早就將物理、科學與工程學等項目列為國家重點發展方向，受教育程度位居全球第五，拿到諾貝爾獎的人數佔總得獎人的20%，可以說以色列是透過「腦力」搏得晶片帝國的地位。

大陸半導體行業觀察歸納出4個主要原因，包括注重人才培養、完善的資本扶持制度、政策大力支持及活躍的創新文化。以色列的教育政策和人才培養政策緊密結合，為國家的科技發展提供服務，如果5-15歲的孩子被認為有天賦，甚至會被納入天才培養制度。

以色列雖然半導體或科技巨頭，但新創產業蓬勃發展，往往在某個技術領域取得突破後被國際大廠收購，再拿資金進行新一輪的研究，更加著重技術突破與開發，這也與他們的教育模式息息相關。

此外，政府也給予新創公司法律保護和資金，並建立完善的激勵體系，合格的研發計畫能獲得最高50%的資金補貼，除了降低企業稅率，還授權國外投資者享受10%的企業所得稅，打造優越的新創與經商環境。

在這樣的循環下，以色列得以建立活躍的新創文化，半導體新創公司的數量僅次於美國，排名全球第二名，以色列半導體產業雖然很多都是中小企業，卻依舊能激發出巨大研發能量和創新力。