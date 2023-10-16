戒菸宣導進校園 掃碼問答抽獎把iPad帶回家

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《菸害防制法》新法今年3月22日正式上路，為避免青年學子受到菸品危害，台北市衛生局攜手教育局及董氏基金會，規畫台北市校園宣導總動員。衛生局長陳彥元表示，這次活動旨在避免學子在求學階段受到誘惑，增加未來成癮困擾，同時提醒學子修法重點，避免觸法。本次活動還有問卷抽獎活動，最大獎可以把iPad抱回家。

陳彥元指出，本次修法有7大重點，包含全面禁止電子菸及加味菸、管制加熱菸、提高吸菸年齡至20歲、擴大無菸環境、菸盒警示圖文面積擴大至50％及加重對違規菸商裁罰。另外，北市也領先全國訂定《台北市新興菸品管理自治條例》，禁止高中職以下校園周邊50公尺內販賣、供應、展示或廣告加熱菸。

他提到，以往調查發現高中職以下學子接觸菸品比例約為10％，但最近調查發現已降至7至8％，相信未來持續宣導下數據也會下降。

目前台北市高中職以下校園周邊50公尺內包含超商、超市、雜貨店等共113家，衛生局已於6月與相關業者開會溝通，未來也將持續密切宣導店家，共同守護學子健康。

陳彥元強調，新法對違法販售、廣告電子菸等新興菸品裁罰較傳統紙菸重，其中在網路上販賣、廣告電子菸或未經審查合格的加熱菸可處20到100萬元罰鍰，使用者則可處2千至1萬元罰鍰。

教育局專委吳金盛指出，為維護師生健康並了解新興菸品危害，教育局積極入校宣導，並於280所高中職以下校園、9600個班級內張貼「拒菸Jolin」海報，同時鼓勵老師帶領學生掃碼填問卷，參加抽獎。

「抽菸是非黑即白，只有不抽菸才會健康」，台北市聯合醫院中興院區副院長吳岱穎提出世界衛生組織警示表示，菸草公司的目標就是吸引年輕一代對尼古丁上癮。她說，1964年世界首次發表《菸害白皮書》至今，陸續於傳統紙煙內發現93種有害物質，不只對吸菸者造成健康危害，二手菸及三手菸同樣也影響周遭的人。

吳岱穎進一步指出，電子菸雖聲稱能幫助戒菸，但歐盟研究陸續發現電子菸並無想像中美好，澳洲更從市售產品中檢測出高達164種有毒化學物質。另外，電子菸成癮性更高，甚至會影響腦部發育，且也會對肺部造成不可逆傷害，而因為電子菸的門檻效果，電子菸使用者成為傳統紙菸吸食者機會為3至8倍，未來吸食大麻等新興毒品機會也高達3.5倍。

針對加熱菸，她說明菸草公司已經承認自家產品至少含有58種有害物質，她也強調，無論是電子菸或加熱菸，都沒有減少臨床病症的證據，且同樣會產生二手菸及三手菸影響他人。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，本次攜手衛生局及教育局等單位，經過專家開會整合後，動員進入校園宣導，掃描「拒菸Jolin」海報上QR Code也能進入問卷抽獎頁面，答題後也會顯示菸害防制相關說明，另外不問答題成績如何，都能參加抽獎，最大獎可獲得1台iPad，活動將進行至11月25日。

本次菸害防制義工也增添生力軍，目前是女團PER6IX成員的紫嫣表示，從小就看到父親戒菸，更曾與他一起到街上發傳單，宣導戒菸。她說，雖然身邊沒有家人朋友使用菸品，但也有看到許多年輕人在使用電子菸或加熱菸等，這些新興菸品看似無害，其實仍會對身體造成不良影響。

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