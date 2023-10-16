《國際經濟》以巴戰爭不斷更新！美國做這事 美股持穩

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】以巴戰爭相關報導不斷更新！美國加大力道要防止這場衝突進一步擴大，周一亞洲交易時段，美股指數期貨大致持穩、原油價格小漲，被視為避險天堂的期金與美元價格回落，但亞洲股市全面走跌。

以色列軍方宣布已經準備好對加薩發動「大規模地面戰」，以剿滅巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈馬斯。在上周末警告加薩平民盡快往南部撤離後，以色列周日宣稱已經有超過60萬加薩人向南遷移。

知情人士周日透露，美國和以色列官員正在討論美國總統拜登應以色列總理納坦雅胡邀請，盡快訪問以色列的可能性。同一時間，拜登政府官員正透過秘密管道與伊朗進行協商，警告德黑蘭當局不要升級衝突，以免以色列與哈馬斯的戰爭走向失控局面。

美國國務卿布林肯正在該地區積極展開斡旋，並將在周一第二度訪問以色列，他表示美國有4個目標，即表達美國力挺以色列的立場、避免衝突擴大、解救人質，以及解決加薩的人道危機。

彭博報導，如果中東戰事擴大，可能導致全球經濟陷入衰退。這讓原本就因為聯準會是否已經完成升息和群龍無首的美國眾議院要如何避免政府關門而感到擔憂的投資人更加憂慮。

中東衝突已經成為市場需要消化的最大變數。

荷蘭合作銀行（Rabobank）貨幣策略部門主管Jane Foley表示，我們正如坐針氈地想知道這將走向哪裡，但直到我們得非常擔心石油供應之前，市場將屏息等待。

市場普遍認為，伊朗若捲入以巴衝突，將成為油價飆升的導火線，屆時全球經濟恐再受重創。

目前美股道瓊指數期貨小漲0.17%，標普500指數期貨漲0.29%，那斯達克100指數期貨漲0.34%。

亞洲股市全面走弱。目前上海股市下跌0.56%，港股跌0.4%，日經225指數晨收重挫1.64%，韓股跌0.9%，台股跌0.87%。

原油期貨價格在稍早前由跌轉升，目前美國期油漲0.17%，報每桶87.84美元。布蘭特期油漲0.19%，報每桶91.06。12月期金跌0.41%，報盎司1,933.40美元。也被視避險資產的美元回落，目前ICE美元指數微跌0.10%。